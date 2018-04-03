﻿الدوري الأرجنتيني: جودوي كروز يتغلب على كولون ويحافظ على حظوظه في التأهل لكأس ليبيرتادوريس

بوينس آيرس ـ د ب أ: حافظ نادي جودوي كروز على حظوظه في التأهل لبطولة كأس ليبيرتادوريس 2019 بعدما تغلب 2 / 1 على ضيفه كولون في المرحلة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم «سوبر ليجا» ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة. وسجل المهاجم الأوروجواياني سانتياجو جارسيا هدف الفوز لصالح جودوي كروز في الدقيقة 93 بتصويبة بقدمه اليمنى.وبهذا الفوز، رفع جودوي كروز رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بفارق عشر نقاط عن بوكا جونيورز المتصدر.

وكان المدافع توماس كاردونا قد وضع جودوي كروز في المقدمة في الدقيقة 27، ولكن المهاجم توماس تشانكالاي أدرك التعادل لصالح كولون قبل عشر دقائق من نهاية اللقاء.

وفي مباراة أخرى في ختام منافسات الجولة 21 من الدوري الأرجنتيني، تعادل أوليمبو 1 / 1 مع ضيفه تيمبرلي في مباراة جمعت بين فريقين يسعيان للإفلات من الهبوط.

وسجل هدف أوليمبو المهاجم ايميليانو تيليتشا في الدقيقة الخامسة من المباراة من ركلة جزاء، فيما تعادل فيرناندو بارندان لصالح تيمبرلي في الدقيقة 43.