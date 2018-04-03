﻿مانشستر يونايتد بصدد تمديد تعاقده مع دي خيا

برلين ـ د ب أ: كشفت تقارير صحافية بريطانية أمس الثلاثاء أن الحارس الاسباني دافيد دي خيا سيوقع على عقد جديد مع ناديه مانشستر يونايتد الإنكليزي لمدة خمس سنوات وسيتقاضى بموجبه 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

وأثار دي خيا، الذي انضم لصفوف مانشستر يونايتد في 2011 قادما من أتلتيكو مدريد الاسباني، الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، على خلفية الشائعات التي تكهنت بعودته المحتملة لاسبانيا.

وكاد دي خيا أن ينتقل لريال مدريد الاسباني في 2015 لولا حدوث خطأ إداري في اللحظات الأخيرة، ولكن ورغم ذلك ظلت التكهنات تربط بينه والنادي الملكي حتى مع امتداد تعاقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2019.

وذكرت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية أن العقد الجديد للحارس الاسباني سيتم توقيعه قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018 في روسيا وأن المفاوضات في هذا الشأن ستبدأ الشهر الجاري.

وإذا وقع دي خيا على العقد الجديد فإنه سيأتي خلف التشيلي أليكسيس سانشيز مباشرة كثاني أعلى اللاعبين أجرا في مانشستر يونايتد.

واعترف الحارس الاسباني الأسبوع الماضي أنه لا يلقى إعجابا أو احتراما في بلاده كما يلقاه في إنكلترا.