﻿برشلونة يتطلع إلى صحوة عبر مواجهة روما في دوري أبطال أوروبا

برشلونة ـ د ب أ: بعد أن احتاج هدفين متأخرين لإدراك التعادل أمام أشبيلية مطلع هذا الأسبوع والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الاسباني لكرة القدم، يتطلع برشلونة إلى تحقيق صحوة يستعيد بها انتصاراته الكبيرة عندما يستضيف روما الإيطالي في وقت لاحق اليوم في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وشكل تأخر برشلونة أمام أشبيلية بهدفين قبل إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، إنذارا للفريق الكتالوني، كما يمثل في الوقت نفسه مؤشرا مزعجا لروما الذي يترقب رد فعل قوي من منافسه الاسباني.

وكان برشلونة على بعد دقيقتين فقط من تلقي أول هزيمة له هذا الموسم في الدوري الاسباني ، لكن لويس سواريز وليونيل ميسي سجلا هدفين في الوقت القاتل قادا بهما الفريق للتعادل مع أشبيلية 2 / 2.

وقال مونشي مدير الكرة السابق لأشبيلية والذي يعمل حاليا في روما، في مقابلة مع صحيفة «دياريو أس» الاسبانية «فيما يتعلق بنسب الترشيحات، برشلونة هو الأوفر حظا بالتأكيد، ولكنني أحببت ما قاله مونتيلا (المدير الفني لأشبيلية) بعد أن أوقعت القرعة فريقه أمام بايرن ميونخ (في دوري الأبطال) حيث صرح: إذا كانت لدينا فرصة بنسبة واحد في المئة ، فإننا سنكافح من أجلها».

وكان ميسي قد لعب دور المنقذ لبرشلونة أمام أشبيلية، بعد أن شارك من مقعد البدلاء قبل نحو نصف ساعة من نهاية المباراة، علما بأنه لم يكن بأفضل حالاته.

وذكرت تقارير لوسائل الإعلام الكتالونية إن ميسي تلقى نصيحة بعدم القيام «انطلاقات طويلة» على أرض الملعب خلال الدقائق التي سيشارك بها.

وكانت التسديدة التي أطلقها ميسي من حدود منطقة الجزاء وسجل منها هدف التعادل ، كافية لإثبات حضوره اللافت في المباراة.

وقال مونشي «كفاءة ميسي بلا حدود. قرأت مؤخرا أن حالته تتحسن يوما بعد يوم. وهذا يعد معيارا لمدى روعته وقدرته على التطور بشكل مستمر».

ولدى سؤاله بشأن ما إذا كان هناك لاعب آخر كان يتمنى أن يكون ضمن صفوف روما في المواجهة بدلا من اللعب ضده، قال مونشي «نعم، سيرخيو بوسكيتش. إنه يقدم مستويات رائعة أيضا».

وكان بوسكيتس قد غاب عن المباراتين الماضيتين لبرشلونة بسبب إصابته بكسر في القدم، لكن ينتظر عودته في المباراة أمام روما.

ويتوقع أن يمنح بوسكيتس برشلونة مزيدا من الصلابة الدفاعية، التي افتقدها الفريق شيئا ما أمام أشبيلية.

وكان أشبيلية قد دفع ثمن الفرص التي أهدرها واستطاع برشلونة تحقيق التعادل للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم طوال 30 مباراة في الدوري، لكن الوضع يختلف في دوري الأبطال حيث سيكون على الفريق التركيز على تفادي الأخطاء التي قد تهدد مشواره في البطولة الأوروبية.