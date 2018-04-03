﻿محمد بن سلمان في مقابلة مع «أتلانتك»: لليهود حق في دولة على أرض الأجداد… وخامنئي يجعل هتلر شخصاً جيداً

لندن – «القدس العربي»: «من حق الشعب اليهودي أن تكون له دولة على أرض أجداده أو جزء منها. والعالم العربي ينقسم الآن بين مثلث الشر الإيراني – الإخواني – السني المتطرف والمعتدل، السعودي- المصري- الإماراتي- العماني- البحريني- اليمني والأردني. وفي السعودية لم يكن هناك نظام ولاية على المرأة قبل عام 1979 ونريد التخلص منه خاصة أن عهد النبي لم يشهد قوانين مثل هذه. هذا بعض ما جاء في مقابلة واسعة أجراها المحرر في مجلة «أتلانتك» جيفري غولدبيرغ مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وواصل فيها هجماته على المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله على خامنئي الذي قال إن هتلر يبدو «جيداً» مقارنة بخامنئي.

وبدأ غولدبيرغ كلامه عن مقابلة الأمير بقوله إنه «وقف ضد الأعداء الحقيقيين من تنظيم الدولة والقاعدة والحوثيين في اليمن وكل القيادة الدينية والعسكرية في إيران وزيادة على هذا صنع أعداء له من أبناء عائلته الحاكمة الذين لا تهمهم إلا مصلحتهم ويريدون اختفاءه أو على الأقل رؤيته معتقلاً في فندق ريتز كارلتون بالرياض حيث سجن هناك عدداً من أعدائه وأبناء عمومته خلال حملة «مكافحة الفساد» في البلاد».

إلا ان غولدبيرغ يقول أيضاً إن الأمير الذي يتمتع بحماية جيدة جداً ليس قلقاً بل كان مرحاً لدرجة النشوة عندما التقى به في سكن شقيقه الأمير خالد سفير السعودية في واشنطن. وبدا الأمير محمد راغباً بتقديم آرائه «المبتدعة» في عدد من القضايا المتعلقة بالمرأة – حيث بدا متشككاً بالقانون الذي يطلب مرافقة المرأة السعودية محرم لها عندما تسافر. وعن إيران قال إن المرشد الأعلى آية الله خامنئي هو أسوأ من هتلر. وبشأن ما ورد من تصريحات للأمير عن إسرائيل قال غولدبيرغ: «لم يعترف أي زعيم عربي بمثل هذا الحق».

ويعلق أن بن سلمان الذي يقوم «بحج طويل» إلى مفاصل القوة الأمريكية هو نوع مختلف من القيادة السعودية (فهو في هوليوود هذا الأسبوع) أما والده البالغ من العمر 82 عاما فليس عاجزًا بالكامل إلا أن الأمير محمد، على ما يبدو هو الذي يدير البلاد فعلياً. و»لو صدقنا الكثير من أنصاره ومن يدعمونه في وول ستريت والبيت الأبيض مثل جارد كوشنر، فالأمير في عجلة من أمره لكي يتخلص من النظام التقليدي في المملكة». ومن الواضح ان زيارة الأمير محمد هي رحلة بحث عن فرص استثمار وتسويق لرؤيته 2030 التي يريد من خلالها تحديث اقتصاد بلاده وإبعادها عن عصر النفط.

ويقول غولدبيرغ إنه ركز حديثه معه على عدد من التحديات التي تواجهها بلاده من مثل الحرب الباردة مع إيران والتدخل العسكري الوحشي أحياناً في اليمن ودور بلاده سابقاً في دعم المتطرفين الإسلاميين الذين يشجبهم الآن والعلاقة مع إسرائيل والفلسطينيين ووضع المرأة. ولم يسأله عن الفساد نظراً لصعوبة تعريف فكرة الفساد في بلد يحمل اسم عائلته الحاكمة، ولكن من الملاحظ أنه اشترى يختاً قيمته نصف مليار دولار. وعندما سألته نورا أودنال من محطة «سي بي أس» عن المشتريات هذه رد بأنه «يريد الحفاظ على حياته الخاصة لنفسه ولا أريد التركيز عليها، وبالنسبة لنفقاتي الخاصة فأنا رجل غني ولست فقيراً، وأنا لست غاندي أو مانديلا». وفي المقابلة تجنب الامير محمد الإجابة على الأسئلة التي لم تعجبه. ويعلق غولدبيرغ أن بن سلمان ذكره بالملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، فهما يمثلان جيلاً من الملوك والأمراء المحبطين غير القادرين على عمل مهم وهما مقيدان بالسياسة القبلية ويخافان من الشيعة والتطرف السني. بخلاف أن السعودية هي مركز الشرق الأوسط ولو صدق بن سلمان في ما يريد عمله لتغيرت المنطقة.

معسكران

وقسم الأمير محمد بن سلمان الشرق الأوسط إلى معسكرين «مثلث الشر» الذي يضم إيران والإخوان المسلمين والجماعات السنية المتطرفة. و «معسكر الاعتدال» وهو مكون من دول تنظر لنفسها بالمعتدلة وهي الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة وعمان. ووصف في هذا السياق آية الله علي خامنئي بالقول إنه «يجعل هتلر يبدو جيداً. فلم يحاول هتلر عمل ما يريد المرشد الأعلى عمله. فقد حاول هتلر غزو أوروبا أما المرشد الأعلى فيريد غزو العالم». وواحدة من أعضاء الحلقة السرية لتحالف الأمير محمد بن سلمان هي إسرائيل وهي البلد التي لم يتفوه الأمير بكلمة سوء عنها «وفي الحقيقة عندما سألته إن كان لليهود حق بدولة قومية، على جزء من أرض أجدادهم، قال: «أعتقد أن كلا الشعبين، في أي مكان، لهم الحق في العيش في أرضهما بسلام، وأعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لديهما الحق بالعيش في أرضهما». ويعلق المفاوض الأمريكي السابق دنيس روس أن القادة العرب في السابق قبلوا بحقيقة وجود إسرائيل لكنهم لم يعترفوا «بحق» على أرض الأجداد اليهود والذي ظل خطاً أحمر لم يتجاوزه أي زعيم حتى الآن. ويعلق الكاتب أن اللقاء مع الأمير جرى قبل أحداث غزة الأخيرة «وأعتقد أن الأمير لم يكن ليعدل آراءه في ضوء الأحداث، فالسعوديون مثل بقية القادة العرب تعبوا من الفلسطينيين».

قانون الولاية

يقول غولدبيرغ إن اللقاء جرى في غرفة المعيشة ببيت الأمير خالد بن سلمان وتحت صورة للملك عبد العزيز أثناء لقائه مع الرئيس فرانكلين روزفلت عام 1945. وانضم الأمير خالد للقاء وكذا عدد من مستشاري ومساعدي ولي العهد الذين بدوا متجهمين عندما كان ينحرف عن النص المعد له، خاصة فيما يتعلق بقانون الولاية والذي يحرم على المرأة السفر بدون إذن وليها. ويقول بن سلمان: «قبل عام 1979 كانت هناك عادات ولاية اجتماعية ولم تكن هناك قوانين ولاية في السعودية» في إشارة للعام الذي احتل فيه المتشددون الحرم المكي وحدثت فيه الثورة الإسلامية في إيران «ولا علاقة لها بأيام النبي محمد، وفي عام سنوات الستينات من القرن الماضي كانت المرأة تسافر بدون محرم، وهي موجودة الآن ونريد التخلص منها بطريقة لا تؤثر على العائلات أو الثقافة».

دور الإسلام

وفي سؤال تعقيدات الوضع في السعودية، البلد الكبير ودور الإسلام، رد بأن الإسلام هو دين السلام الذي يطلب من أتباعه العمل الصالح وليس ارتكاب الآثام. ويطلب منهم نشر كلمته في العالم حيث قاتل المسلمون لنشره في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوربا لأنهم منعوا من نشره، مع أنه انتشر بدون قتال في مناطق مثل أندونيسيا وماليزيا والهند «قيل لهم امضوا وقولوا ما تريدون فالناس لديهم حرية الإختيار للإيمان بما يريدون» أما الآن فلدينا «مثلث الشر»». وهو معني ببناء الخلافة ومجد الإمبراطورية الإسلامية: «لكن الله لم يطلب منا عمل هذا، كل ما طلبه منا هو نشر الكلمة وقد تحقق هذا» و «لم يعد من واجبنا القتال لنشر الإسلام، إلا أن مثلث الشر يريد التلاعب بالمسلمين» ويذكرهم بواجب بناء «الإمبراطورية الإسلامية». ويرى أن إيران هي جزء من «المثلث» فهي تريد نشر أيديولوجية متطرفة في العالم حتى يخرج المهدي المنتظر ويحكم العالم.

أما الطرف الثاني للمثلث فهم الإخوان المسلمون الذين «يريدون استخدام النظام الديمقراطي لحكم البلدان وبناء خلافة ظل في كل مكان وبعدها تحويلها إلى إمبراطورية مسلمة» و»الطرف الثالث فهي الإرهابيون- القاعدة وتنظيم الدولة الذين يريدون استخدام القوة. وكان قادة القاعدة وتنظيم الدولة أعضاء في جماعة الإخوان، أسامة بن لادن وأيمن الظواهري». ويعلق أن المثلث هذا ينشر فكرة لم يطلب منا الله والإسلام نشرها، وهي فكرة متناقضة مع مبادئ الأمم المتحدة. وهي متناقضة مع ما يدعو إليه المحور السعودي- اليمني- الإماراتي- الأردني – المصري والبحريني حيث تدافع عناصر هذا المحور على أهمية حماية الدول المستقلة عن مصالحها وبناء علاقات جيدة بمقتضى المبادئ المؤسسة للأمم المتحدة وهو ما لا يريده محور الشر».

لا نعرف الوهابية

وفي سؤال عن دول المال السعودي في نشر الوهابية رد «أولاً عرف لنا ماذا تقصد بالوهابية، فنحن لا نعرفها». و»لا أحد يمكنه تعريف الوهابية، ولا يوجد وهابية ولا نؤمن بها. فلدينا في السعودية سنة وشيعة» مشيرا أيضا لمدارس الفقه الأربع واعتماد الفتاوى على القرآن وتفسيرات هذه المدارس. ومضى بالحديث عن عائلته ودورها في بناء الدرعية قبل 600 عام لمواجهة الإقتتال في الجزيرة «وأصبحت قوة اقتصادية في شبه الجزيرة العربية، وهو ما غير الواقع». وقال إن المدن الأخرى في الجزيرة تنافست على التجارة واختطفتها «إلا أن عائلتنا قالت للقبيلتين الأخريين لماذا لا تعملون كحرس للمنطقة؟».

وفي فهم الأمير التبسيطي للتاريخ فالجزيرة لا تزال كما كانت قبل 300 عام حيث تحتاج لعقول القادة والقبيلة والعلماء ، ومحمد بن عبد الوهاب كان واحدا منهم و»يقوم مشروعنا على الناس والمصالح الإقتصادية لا مصالح أيديولوجية توسعية». مشيرا إلى أن عائلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب «آل الشيخ» معروفة ولكن هناك عشرات الألاف من العائلات المهمة في السعودية. ويقول الأمير أن حكومته فيها شيعة ويدير أهم جامعة في السعودية شيعي.

الحرب الباردة

وعن دعم التطرف أجاب بن سلمان أن الشيوعية التي هددت أوروبا وأمريكا قبل عام 1979 أجبرت السعودية للعمل مع أي جهة وكان منهم الإخوان المسلمون «الذين مولناهم في السعودية وكذا الولايات المتحدة الأمريكية مولتهم». وفي رد على سؤال إن كان هذا خطأ أجاب «لو عدنا للوراء لعملنا نفس الشيء لأننا كنا نتعامل مع خطر أكبر.. وتذكر أن أحد الرؤساء الأمريكيين وصفهم بمقاتلي الحرية» في إشارة لوصف رونالد ريغان للمجاهدين الأفغان. وتحدث بن سلمان بلغة «الضحية» للإرهاب وأن بلاده كانت أول من طالب بالقبض على أسامة بن لادن. وألقى بالمسؤولية كلها على عام 1979 ونشوء النظام الإيراني الآيديولوجي الذي لا يخدم مصلحة شعبه وكذا احتلال الحرم.

ويرد غولدبيرغ أنه قضى فترة في باكستان وافغانستان في نهاية التسعينيات من القرن الماضي وبداية القرن الحادي والعشرين حيث قيل له أن المدارس كلها كانت مدعومة من السعودية. وعلى ما يبدو كانت هذه تحاول السيطرة على شيء أطلقت هي العنان له. ورد بن سلمان بالحديث عن تمويل الإخوان في أثناء الحرب الباردة.

وقال إن العائلة خسرت ملكا قاتل ضد المتطرفين، الملك فيصل « وعندما يتعلق الأمر بتمويل الجماعات المتطرفة أتحدى أي أحد بتقديم دليل يقول إن السعودية دعمت الجماعات المتطرفة. ولدينا الكثيرين في السجون ليس لتمويلهم الإرهاب بل ودعمه» و «جزء من مشكلتنا مع قطر هي أننا لم نسمح لهم باستخدام نظامنا المالي لجمع المال من السعودية وتقديمه للمنظمات المتطرفة». وعن حصار قطر وفيما إن كانت العلاقة ستعود لمجاريها أجاب «يجب أن تعود، يوماً ما ونأمل أنهم تعلموا الدرس سريعاً وهذا يعتمد عليهم».

إيران

ورغم اللهجة الشديدة ضد آية الله خامنئي الذي قال إنه يريد غزو العالم إلا أن بن سلمان أكد أن بلاده تريد تجنب الحرب. وقال في هذا السياق «يحاول المرشد الأعلى غزو العالم ويعتقد أنه يملكه، وكلاهما شخصان شريران، وهو هتلر الشرق الأوسط. وفي العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي لم ير أحد خطورة هتلر، فقط بعض الناس حتى حدث ما حدث. ولا نريد رؤية ما حدث في أوروبا يتكرر في الشرق الأوسط. ونريد وقف هذا من خلال التحركات السياسية والإقتصادية والإستخباراتية ونريد تجنب الحرب». وأكد أن الشيعة في السعودية يعيشون بشكل عادي «مشكلتنا هي أننا لا نعتقد بحقهم (الإيرانيين) في التدخل في شؤوننا الداخلية». وعن الإتفاقية النووية مع إيران قال بن سلمان أن كلاً من باراك أوباما ودونالد ترامب فهما الخطر الإيراني. واعتقد أوباما أن هناك نسبة 50% من النجاح أما السعودية فقد رأت أن هناك 0.1% من النجاح.

وتساءل عن الأموال التي حصلت عليها إيران (150 مليار دولار أمريكي) بموجب الإتفاقية وأين ذهبت فلم تنفق على السكن أو مناطق التجارة الحرة أو المتنزهات. وقال إن السعودية تتعامل مع سيناريو حرب وهي تقوم بمواجهة إيران في ماليزيا والعراق والسودان ولبنان واليمن على أمل انتقال المشكلة للداخل الإيراني «ولا نعرف إن كان النظام سينهار- فهو ليس الهدف وإن حدث فهذا جيد وهذا جيد. ولدينا سيناريو حرب اليوم في الشرق الأوسط ويجب أن نأخذ القرارات المؤلمة الأن لتجنب قرارات مؤلمة لاحقا».

اليمن

وفي سؤال عن الوضع في اليمن وأن الأمير يسهم في تدهوره من خلال العمل العسكري الذي تسبب في الكوارث الإنسانية وأن هناك مبررات مشروعة لنقد الحملة العسكرية. رد بن سلمان «أولا علينا أن نعود للأدلة الحقيقية والبيانات الحقيقية. فاليمن لم يبدأ بالإنهيار في عام 2015 بل عام 2014 وهذا قائم على تقارير الأمم المتحدة. فقد حدث انقلاب عسكري عام 2015 ضد الحكومة الشرعية في اليمن. ومن الجانب الآخر حاولت القاعدة التحرك لخدمة مصالحها ونشر أفكارها. وقاتلنا للتخلص من المتطرفين في سوريا والعراق ولكنهم بدأوا باللجوء لليمن ومن الصعب التخلص من المتطرفين في اليمن أكثر من العراق وسوريا. وتركزت حملتنا على مساعدة الحكومة الشرعية وتحقيق الإستقرار. وتحاول السعودية مساعدة سكان اليمن وأكبر مانح له هي السعودية والذين يتحكمون في الوضع في 10% من اليمن ليست واقعة تحت سيطرة الحكومة ولكن الحوثيين». و«ما أريد قوله وببساطة هي أنك أحيانا في الشرق الأوسط لا تحصل على قرار جيد وآخر سيئ بل قرارات سيئة وأسوأ. وفي بعض الأحيان علينا اختيار القرارات السيئة. ولم نأت هنا، كسعودية لنسأل هذه الأسئلة بل جئنا لنسأل عن الإقتصاد وشراكتنا والإستثمار في أمريكا والسعودية ولم نأت هنا لنقضي حياتنا ونحن نتجادل حول اليمن، وهذا أمر لا يتعلق بالخيار بل بالأمن وحياتنا».

المرأة

وعن المساواة بين الرجل والمرأة قال إن «نصف سكان السعودية من النساء ولهذا أدعمهن». ولكن ماذا عن المساواة والمجتمع المتساوي؟ رد الأمير بأن العلاقة بين الرجل المرأة في الإسلام تقوم على الواجبات «وهناك أشكال عدة للمساواة. وفي السعودية يدفع للمرأة نفس ما يدفع للرجل». وفيما إن كان سيتخلص من قانون ولاية الرجل على المرأة أجاب «هناك الكثير من العائلات المحافظة في السعودية وهناك الكثير من العائلات المنقسمة على نفسها. وبعضها يريد التسلط على أفرادها وبعض النساء لا يردن سيطرة الرجال عليهن. وهناك عائلات ليست مهتمة. وهناك عائلات منفتحة وتمنح بناتها ما يردن. ولو أجبت بنعم فسأقوم بخلق مشاكل للعائلات غير الراغبات بمنح الحرية لبناتهن. ولا يريد السعوديون خسارة هويتهم ولكنهم يريدون أن يكونوا جزءا من الثقافة العالمية. ونريد دمج ثقافتنا بالهوية العالمية». وفي الوقت الذي حاول فيه الرد على فكرة عدم التشارك بالقيم بين السعودية وأمريكا من ناحية الملكية المطلقة وقوانين الإعدام وغياب التصويت بالحديث عن خلافات القيم بين الولايات الأمريكية نفسها. وقال إن الملكية المطلقة لا تهدد أي بلد. ورد غولدبيرغ على محاولة بن سلمان بين دعم الملكية الفرنسية المطلقة للولايات المتحدة بأنه جواب «ذكي»لكنه يتجنب السؤال

ورد أن السعودية هي شبكة ملكيات مطلقة، قبلية وفي المدن وعلى رأسها ملكية مطلقة واحدة والتغيير في هذا الشكل سيخلق مشاكل في السعودية. وربط بن سلمان التحول نحو نظام تمثيلي يختار فيه الناس ممثليهم بعدم السماح للمتطرفين: «ما يمكنني القيام هو تشجيع فرض سلطة القانون، ونرغب بتشجيع حرية الرأي قدر الإمكان وبقدر ما لا نمنح المتطرفين فرصة».

الشرق الأوسط

واعترف بن سلمان بحق اليهود في دولتهم إلى جانب الفلسطينيين «ولكن علينا تحقيق اتفاقية سلام للتأكد من استقرار الطرفين وقيام علاقة طبيعية». وفيما إن لم يكن لديه أي معـارضة دينية لوجود إسـرائيل أجاب «لدينا قلق حول مصـير الحرم الشريف في القدس وحقوق الشعب الفلـسطيني وليس لـدينا مـعارضة ضـد الشـعب الآخر».

وعن مشكلة معاداة السامية التي يقول إن السعودية أنتجت دعاية معادية للسامية أجاب بن سلمان: «ليس لبلدي مشكلة مع اليهود. وقد تزوج نبينا إمرأة يهودية، لم تكن صديقة بل تزوجها وكان جار نبينا يهودياً. وتجد الكثير من اليهود في السعودية جاءوا من أمريكا وأوروبا. ولا مشاكل هناك بين المسيحيين والمسلمين واليهود، ولدينا مشاكل مثل التي تجدها في أماكن أخرى من العالم، بين بعض الناس، وهي نفس المشاكل».

وفيما إن أدى التهديد الإيراني لتقريب السعودية من إسرائيل أجاب بن سلمان: «إسرائيل هي اقتصاد قوي مقارنة مع حجمها وهي اقتصاد متطور. بالطبع هناك الكثير من المصالح التي نشترك فيها مع إسرائيل ولو حدث سلام فستكون هناك مصالح كثيرة بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي ودول مثل مصر والأردن».

الحرية

وفي حديثه عن كونه شاباً ولا يتعارض هذا مع الدور الذي يقوم به وأنه يتعلم بسرعة ويحيط نفسه بالأشخاص الأذكياء. مشيراً إلى أن أحسن الإبداعات جاءت من الشباب. ومثال على هذا ستيف جوبس، من شركة أبل. ورد غولدبيرغ بالقول «واحد من الأشياء التي كان جوبس يملكها هي الحرية، فقد عاش في بلد يمكنه عمل ما يريد ولا أعتقد أن شخصًا يمكنه وصف السعودية بالمكان الذي يمكنك عمل ما تريد فيه. ومن منظور حقوق الإنسان والحـرية».

ورد بن سلمان «في السعودية يمكنك عمل ما تريد في التجارة وفي أي عمل ومشروع تريد تطويره. وهناك أيضاً معايير مختلفة لحرية التعبير. في السعودية هناك ثلاثة خطوط وغير هذا يمكن لأي شخص الكتابة والتحدث بما يريد ولكن يجب أن لا يتجاوزوا هذه الخطوط، وهذه لا تقوم على مصلحة الحكومة بل ترمي لمصلحة الشعب. الخط الأول هو الإسلام فيجب أن لا تكتب ما يشوهه. الخط الثاني، في أمريكا يمكنك مهاجمة شخص أو شركته، وزير أو وزارته لكن في السعودية يمكنك الهجوم على الوزارة والحكومة وليس الشخص لأن ثقافة السعوديين تحظر هذا وتفضل ترك الجانب الشخصي بعيداً. وهذا جزء من الثقافة السعودية. أما الخط الثالث فهو الأمن القومي. فنحن في منطقة ليست محاطة بكندا والمكسيك والمحيط الأطلنطي والهادي فلدينا تنظيم الدولة والقاعدة وحماس وحزب الله والنظام الإيراني وحتى قراصنة، لدينا قراصنة يقومون باختطاف السفن. وأي شيء يمس الأمن القومي لا يمكننا المخاطرة به في السعودية».

وأضاف: «لا نريد أن يحدث في السعودية ما حدث في العراق. في السعودية للناس الحرية في عمل ما يريدون، فلا نقوم بحجب التويتر أو الدخول لمنابر التواصل الاجتماعي، فيسبوك سنابتشات، وأي منبر آخر وكلها مفتوحة أمام السعوديين ولدينا أعلى نسبة في العالم لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. في إيران يمنعون وسائل التواصل الاجتماعي وكذا في دول أخرى. والسعوديون أحرار في الدخول إلى أي منها حول العالم».

ويعلق غولدبيرغ في نهاية مقابلته «لا أظن أن التويتر جيدة للحضارة الإنسانية ولكن هذا كلام لحوار آخر».