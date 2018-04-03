﻿الجرائم في لندن أعلى منها في نيويورك

لندن أ ف ب: سجّلت لندن في الشهرين الماضيــــين عدداً من جرائم القتل فاق، لأول مرّة، ذلك المسجّل في نيــــويورك، وذلك بسبب ارتفاع الهجمات بالسكاكين في العاصمة البريطانية، وفقا للشرطة.

وقتل 15 شخصا في لندن في شباط/فبراير مقابل 14 في نيويورك، وهما مدينتان متساويتان في الحجم.

وفي آذار/مارس، وقعت 22 جريمة في لندن، مقابل 21 في نيويورك.

وقال مصدر في الشرطة البريطانية حول الجرائم الست والأربعين التي وقعت منذ مطلع السنة، إن 31 منها كانت هجمات بالسلاح الأبيض، وهو ما تحاول المدينة مكافحته.

وفي عام 2017 قتل 134 شخصاً في لندن، منهم 80 طعناً.

وارتفع عدد الجرائم بنسبة 40 ٪ في العاصمة البريطانية في السنوات الثلاث الماضية، أما في نيويورك فقد انحسر بنسبة 87 ٪ منذ العام 1990.

وبين نيسان/ابريل 2016 وآذار/مارس 2017 أحصـــت الشرطة 12 ألفاً و100 هجوم بالسكاكين في المدينة أوقعت أكثر من 4400 جريح، وهي أعلى حصيلة منذ خمس سنوات.

وفي معظم هذه الحالات لم يكن الهجوم متصلاً بجريمة منظمة، بل قام به أفراد يحملون السكاكين ليشعروا بالأمان أو يوحوا بأنهم أقوياء. وتطال هذه الظاهرة بشكل خاص القاصرين.

واتهمت قائدة الشرطة كريسيدا ديك وسائل التواصل الاجتماعي بتعميم العنف بين الشباب.