﻿وفاة طفلة روسية مصابة بالإيدز رفضت والدتها معالجتها

موسكو أ ف ب: فتح تحقيق في روسيا بعد وفاة طفلة في سن أربعة أشهر مصابة بفيروس «اتش آي في» كانت والدتها رفضت خضوعها لأي علاج باعتبارها أن هذا الفيروس «كذبة» في انعكاس لمنحى متنام يثير قلق السلطات الروسية.

وأشارت لجنة التحقيق الروسية في بيان إلى أن «الأطباء في مستشفى ايفانوماتريونينسكي (في ايركوتسك قرب بحيرة بايكال) لاحظوا وفاة طفلة في سن أربعة أشهر إثر اصابتها بالتهاب رئوي، فيما كانت والدتها الإيجابية المصل ترفض أي عناية طبية لها أو لطفلتها».

وتواجه الوالدة الشابة احتمال السجن حتى عامين للاشتباه بارتكابها «جريمة قتل بسبب التهور». وشخصت إصابة المرأة بفيروس «اتش اي في» قبل خمس سنوات لكنها لطالما رفضت الخضوع لأي علاج طبي. وكانت ترفض أيضا أن تعالَج ابنتها المولودة مع اصابة بهذا الفيروس، وفق المركز الاقليمي لمكافحة الإيدز.

وقال المتحدث باسم المركز فاسيلي بوتشينسكي في تصريحات أوردتها وكالة «انترفاكس» الروسية إن «والدتها لطالما أكدت أن فيروس اتش اي في كذبة».

وهناك أكثر من 900 ألف روسي مصاب بفيروس «اتش اي في» كما أن حوالى 90 الف شخص يصابون به سنويا حسب الاحصائيات الرسمية. ويتابع أقل من نصف المرضى علاجا بالمضادات الفيروسية، والسبب عائد بجزء منه لنقص الأدوية إلا أن البعض يحجمون عن العلاج بسبب انكارهم لوجود الفيروس.

وأحصيت حالات عدة لمرضى مصابين بفيروس الإيدز جراء نقص العلاجات خلال الأشهر الماضية في روسيا، بينهم طفلة في سن العاشرة في آب/اغسطس في مستشفى في سان بطرسبورغ (شمال – غرب). وكان أهلها يرفضون معالجتها.

وأبدت السلطات قلقها إزاء هذا المنحى، بتشجيع خصوصا من مجموعات رائجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنفي وجود الإيدز.