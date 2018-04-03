﻿ عقوبة «التجسس الزوجي» في السعودية… غرامة باهظة والسجن عاما

الرياض أ ف ب: أعلنت السعودية ان «تجسس» الزوج أو الزوجة على هاتف الآخر سيعاقب بغرامة قياسية والسجن لمدة عام، في مسعى للمحافظة لـ»حماية الأخلاق والخصوصية».

وقالت وزارة الإعلام السعودية في بيان بالانكليزية: «على الأزواج الذين يخططون للتجسس على هواتف شركائهم في السعودية التفكير مرتين، لأن هذا الفعل قد يكلفهم غرامة قدرها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مع عقوبة السجن لعام». ويهدف النص القانوني الجديد، وهو جزء من قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية دخل حيز النفاذ الاسبوع الفائت، الى «حماية أخلاق الافراد والمجتمع وحماية الخصوصية».

وأضافت الوزارة أن الخطوة تأتي وسط «زيادة كبيرة في الجرائم المعلوماتية مثل الابتزاز والاختلاس والتشهير».

والسعودية المحافظة ضمن الدول الأكثر استخداما لتطبيقات الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لعدد السكان.

وأكثر من نصف عدد سكانها شبان أعمارهم أقل من 25 عاما، ويمضي معظم هؤلاء أوقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي مستخدمين هواتفهم، وهي بعيدة عن الرقابة الرسمية. وتعرضت السعودية لانتقادات شديدة في الماضي من منظمات حقوقية دولية بسبب تشريعاتها القاسية بخصوص الجرائم المعلوماتية.

وصدرت أحكام بالسجن بحق عشرات المواطنين السعوديين بموجب القانون السابق، خصوصا في ما يتعلق بنشر تغريدات على موقع تويتر.

وفي أيلول/ سبتمبرالفائت، حضّت السلطات المواطنين على الإبلاغ عن الأنشطة المثيرة للشكوك على مواقع التواصل الاجتماعي، لمكافحة ما وصفته بشكل فضفاض بالجرائم «الإرهابية».