﻿البحث جارٍ عن وصفة سحرية بعد عشرين عاماً على «الفياغرا»

نيويورك أ ف ب: بعد 20 عاما على إطلاق «الفياغرا» لا تزال مجموعة «فايزر» الصيدلانية تبحث عن عقار آخر قادر على أن يدرّ عليها مليارات الدولارات ويجذب جمهوراً عريضاً مع إحداث تغيير في العقليات.

لكنّ إيجاد هذه الوصفة السحرية قد يستغرق بعض الوقت لأن الميزانية المخصصة لقطاع البحث والتطوير لا تزال على حالها منذ 2014 بسبب السياسة العامة لعصر النفقات. ومن المرتقب أن تبلغ نفقات القطاع هذه السنة ما بين 7. 4 و7. 9 مليار دولار هذه السنة، مع انخفاض نسبته 3. 4 ٪ في خلال عام، بحسب أرقام عممت في شباط/فبراير. وتبلغ هذه الميزانية عند منافسي «فايزر» البارزين «ميرك» و«جونسون أند جونسون» 10. 1 مليار و10. 55 مليار على التوالي.

وتقلص «فايزر» النفقات من خلال التخلي عن بعض الميادين العلاجية وإلغاء وظائف ذات صلة بها. ففي كانون الثاني/يناير، قررت مثلا المجموعة الثانية عالميا في القطاع الصيدلاني من حيث المبيعات، أن تضع حدّا لأبحاث بشأن أدوية لمعالجة الأمراض العصبية الانتكاسية مثل داء الزهايمر أو باركنسون بعد تجارب سريرية لم تقدّم أي نتائج واعدة. وبسبب هذا القرار، بات 300 باحث في وضع حرج.

وتنوي «فايزر» أيضا بيع قسمها المخصص للأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (مثل «أدفيل» والمكملات الغذائية «سنتروم» و«كالترات)».

بشكل عام. تتراجع استثمارات القطاع الصيدلاني في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع الكلفة المتوسطة للتعريف بعلاج جديد والحصول على إذن من وكالة الأدوية والأغذية الأميركية (اف دي ايه) فضلا عن إطالة مسار الموافقة والشكوك حول القدرة على تحقيق المبيعات المرجوة في ظل الضغوطات الراهنة والاحتجاجات المرتبطة بأسعار العقارات المرتفعة.

ويتكبّد المختبر الصيدلاني عموما 2. 6 مليار دولار للحصول على موافقة تسمح لها بتسويق دواء ما، حسب مركز «تافتس سنتر فور ذي ستادي أوف دروغ ديفيلبمنت». ولم يدرّ سوى 19 علاجا قرابة مليار دولار من العائدات السنوية في السنوات الخمس التي تلت إطلاقها خلال الأعوام العشرين الأخيرة، وفق معهد «كوينتيلس آي ام اس إنستيتوت».

وتنتشر بدائل حيوية متعددة في أوروبا لمضاد الالتهاب «إنبريل» في حين سقطت ملكية «الفياغرا» في المجال العام في أوروبا والولايات المتحدة.

وتأمل «فايزر» تعويض هذه الانتكاسات بفضل تنويع محفظتها مع شراء عدة شركات ناشئة، في انتظار أن تحقق «صفقة العقد».