﻿ثقب في الحائط يكلف صاحب محطة وقود 11 ألف دولار!

تونس «القدس العربي»: ابتكر لصوص تونسيون طريقة جديدة لسرقة محطة وقود على بعد أمتار من مركز أمني، فيما لجأ بعض المنحرفين إلى خلع باب مدرسة ابتدائية لتنظيم «جلسة خمرية» في إحدى المدن الساحلية.

وذكرت مصادر إعلامية أن إحدى محطات الوقود في مدينة «الحمّامات» القريبة من العاصمة، تعرضت للسرقة ليلا رغم وجود العمال داخلها وقربها الكبير من مركز أمني.

ويكمن السر في «نجاح» عملية السرقة في أن عناصر المجموعة أحدثوا ثقباً في الحائط من جهة مراحيض السوبر ماركت الخاص بالمحطة تمكنوا عبره من الدخول وسرقة 27 ألف دينار (حوالي 11 ألف دولار) وفق ما كشفت عنه كاميرات المراقبة التي لم تتمكن من كشف هوية الجناة لأنهم كانوا ملثمين.

وتزايدت في الفترة الأخيرة سرقة محطات الوقود في تونس، وهو ما دعا أصحابها إلى تركيب عدد كبير من كاميرات المراقبة حولها ومطالبة السلطات بحمايتها.

من جانب آخر، أكد مسؤول محلي في مدينة «قربة» التابعة لولاية نابل (شرق) قيام منحرفين باقتحام إحدى المدارس الابتدائية في المدينة وخلع أحد أبوابها لتنظيم «جلسة خمرية»، مشيراً إلى أن المدرسة المذكورة تعرضت لعدة حوادث مماثلة، بسبب قربها من حي شعبي ووجودها في منطقة معزولة وعدم وجود حارس ليلي فيها.

وتفتقر أغلب المدارس التونسية لوسائل الحماية، وهو ما يجعل بعضها مرتعا ليليا لمتعاطي الخمور والمخدرات، فضلا عن شبكات ترويج المخدرات التي يُعتبر تلاميذ المدارس أبرز ضحاياها.