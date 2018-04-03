هنية يهاتف أمير قطر ويبحث معه القمع الإسرائيلي لفعاليات ذكرى “يوم الأرض”

غزة: بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الثلاثاء، قمع إسرائيل للفعاليات الفلسطينية في الذكرى الـ42 لـ”يوم الأرض”.

وقال مكتب هنية، في بيان، إن الجانبين بحثا، خلال اتصال هاتفي، السلوك الإسرائيلي في التعامل مع مسيرة العودة وارتقاء شهداء وسقوط جرحى، خلال فعاليات سلمية على حدود غزة، منذ يوم الجمعة الماضي.

واستعرض الجانبان الخطوات التي يمكن التحرك من خلالها لمواجهة “المجزرة الإسرائيلية”، إضافة إلى تداعيات الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة، منذ عام 2007.

وأكد أمير قطر تضامن بلاده الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف، وفق البيان، أنه سيكلف الدبلوماسية القطرية بالتحرك مع الأطراف المعنية، والعمل عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو حتى إعادة بحث القضية في مجلس الأمن.

وتجمّع عشرات الآلاف من الفلسطينيين، يوم الجمعة الماضي، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم في مسيرات “العودة” السلمية.

واعتدى الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين، ما أدى إلى استشهاد 19 فلسطينياً، وإصابة قرابة 1500 آخرين في غزة، إضافة إلى مئات المصابين في مواجهات متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ولليوم الخامس على التوالي، تجمّع عشرات من الفلسطينيين، اليوم، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مسيرات إحياء الذكرى الـ42 لـ”يوم الأرض”.

و”يوم الأرض” هو تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال أراضٍ فلسطينية.

(الأناضول)