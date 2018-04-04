واشنطن: ملتزمون بجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي لأزمة إقليم الصحراء

واشنطن: أعربت واشنطن، الثلاثاء، عن التزامها بجهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سياسي لأزمة إقليم الصحراء

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة، جون سوليفان، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، ناصر بوريطة، بالعاصمة واشنطن.

وأكد بيان للخارجية الأمريكية عقب اللقاء، التزامها بـ”الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي سلمي ومستدام ومقبول من الطرفين للنزاع الطويل الأمد في الصحراء”.

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة؛ ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر.

وتشرف الأمم المتحدة على مفاوضات بين المغرب والبوليساريو؛ بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين الاتفاق.

وأورد البيان أن سوليفان وبوريطة تناقشا في “العلاقات الأمريكية المغربية الثنائية والقضايا الإقليمية، بما فيها جهود تحقيق السلام الإقليمي”.

وعبر سوليفان عن شكره لنظيره المغربي عن “الصداقة القوية والشراكة التي تجمع المغرب مع الولايات المتحدة، وتقاسم الأولويات بما فيها الحرب الدولية ضد داعش”. (الأناضول)