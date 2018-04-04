مولر يعد تقريراً حول تصرفات ترامب وهو في السلطة

واشنطن: قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأربعاء، إن المحامي الخاص الذي يحقق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 يعد تقريراً حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإمكانية عرقلة العدالة.

وقالت الصحيفة نقلاً عن شخصين على علم بالموضوع إن روبرت مولر أخبر محامي ترامب الشهر الماضي عن التقرير المتعلق بأفعال الرئيس أثناء توليه منصبه.

وفي إطار المفاوضات حول إجراء مقابلة مع ترامب ، أخبر مولر المحامين أيضاً أن ترامب “لم يُعتبر هدفاً إجرامياً ، لكنه ما زال موضوعاً للتحقيق”.

و”موضوع″ التحقيق هو شخص “سلوكه يدخل في نطاق” تحقيق هيئة المحلفين الكبرى ، وفقاً لوزارة العدل.

وهاجم ترامب مراراً تحقيقات مولر ، وتكهن الإعلام طويلاً أن ترامب قد يقيله. وحذر مشرعون من الحزب الديمقراطي وحزب ترامب الجمهوري في الشهر الماضي من أن مثل هذه الخطوة ستعبر “خطاً أحمر”. (د ب أ)