الصين تتعهد بالرد على التعريفات الأمريكية “بنفس القوة والحجم”

بكين: نددت الصين بشدة بقائمة الولايات المتحدة لواردات صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار والتي يمكن أن تخضع لتعريفات عقابية، وقالت بكين إنها على استعداد للرد “بنفس القوة والحجم”، حسب وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن متحدث باسم وزارة التجارة في بيان أن تلك المقترحات “غير مستندة لأي أساس″ ووصفها بأنها “ممارسة أحادية وحمائية تدينها الصين وتعارضها بشدة”.

وقالت شينخوا إن الصين تعتزم إحالة تلك الإجراءات الأمريكية إلى منظمة التجارة العالمية، وإنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة حيال المنتجات الأمريكية “بنفس القوة والحجم”.

وقال المتحدث: “لدينا الثقة والقدرة على الرد على أية إجراءات حمائية تجارية أمريكية”. (د ب أ)