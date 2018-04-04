زوكربرغ: فيسبوك تحذف تدوينات مرتبطة بوكالة روسية لتوجيه الرأي العام

سان فرانسيسكو: وسعت شركة فيسبوك نطاق إجراءاتها ضد ما تراها أنشطة خبيثة تستغل منصتها للتواصل الاجتماعي وقالت يوم الثلاثاء إنها حذفت مئات الحسابات والصفحات الروسية المرتبطة بوكالة لتوجيه الرأي العام يتهمها مدعون أمريكيون بنشر تدوينات زائفة خلال الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وقالت فيسبوك إن الكثير من المقالات والصفحات المحذوفة تخص وكالة الأخبار الاتحادية التي يقع مقرها في روسيا وتسمى اختصارا باسم (فان) وإن الفريق الأمني في فيسبوك خلص إلى أنها كانت متداخلة تكنولوجيا وهيكليا مع وكالة أبحاث الانترنت التي يقع مقرها بمدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وقال مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك في مقابلة أجرتها معه رويترز إن الوكالة “تصرفت مرارا لخداع الناس واستغلالهم في أنحاء العالم ولا نريدهم في فيسبوك بعد الآن”.

وتواجه أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي بالعالم ضغوطا لتحسين تعاملها مع البيانات بعدما كشفت عن أن معلومات بشأن 50 مليون مستخدم لفيسبوك انتهى بها المطاف على نحو خاطئ في قبضة شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية.

ولم تحذف فيسبوك في السابق سوى حسابات زائفة وحسابات تنشر أخبارا زائفة.

لكن زوكربرغ قال إن السياسة الجديدة ستشمل أيضا محتوى مشروعا ينشره الفاعلون أنفسهم.

وقال “الواضح من الأدلة التي جمعناها أنها (وكالة أبحاث الانترنت) هي التي تتحكم وتشغل هذه المنظمات”.

وكشفت فيسبوك في سبتمبر أيلول عن أن بعض الروس استخدموا فيسبوك للتدخل في السياسة الأمريكية بنشر تدوينات على شبكتها تحت أسماء زائفة في الشهور التي سبقت وأعقبت الانتخابات الأمريكية في 2016.

وكانت منظمة الإعلام الروسية (آر بي سي) قالت في العام الماضي إن (فان) ووكالة أبحاث الانترنت كان لهما نفس العنوان في السابق واشتركا في أمور أخرى.

وتنفي روسيا أي دور لها في الانتخابات الأمريكية. (رويترز)