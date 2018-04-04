خمسة قتلى برصاص الشرطة إثر فشل عملية سطو مسلح في أبيدجان

أبيدجان: أعلن مصدر أمني مقتل خمسة أشخاص في أبيدجان برصاص الشرطة خلال اطلاق نار في حي شعبي في العاصمة اثر فشل عملية سطو مسلح.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن “المجرمين الخمسة قتلوا بعد الظهر في ختام مطاردة استمرت ساعتين بين الساعة 15,00 والساعة 17,00 (بالتوقيتين المحلي والعالمي)”.

واوضح المصدر ان المسلحين كانوا على متن سيارة وحاولوا الاستيلاء بقوة السلاح على سيارة اخرى لكن سائقها نجح في الفرار وإخطار الشرطة التي أخذت تطارد المطلوبين الخمسة.

واضاف أن السارقين كانوا مسلحين ببندقية كلاشنيكوف ذات مماشط عديدة وبندقية صيد بترت سبطانتها، مشيرا إلى أن عملية المطاردة انتهت بتبال الطرفين اطلاق النار قرب المركز الاستشفائي الجامعي في العاصمة العاجية.

وشدد المصدر على أن ما حصل مجرد عملية سطو مسلح لا علاقة لها بحالات التمرد العديدة التي شهدتها وحدات في القوات المسلحة العاجية العام الماضي. (أ ف ب)