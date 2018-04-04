ترامب ونتنياهو يبحثان هاتفيًا آخر التطورات بالمنطقة

واشنطن: تناول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، آخر التطورات بالمنطقة، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الثلاثاء.

وذكر بيان صدر عن البين الأبيض، اطلعت عليه الأناضول، أن الاتصال تناول آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف البيان “كما جدد الرئيس ترامب تعهد بلاده والتزامها بأمن إسرائيل”.

وتابع “الطرفان اتفقا كذلك على التواصل المستمر من أجل التصدي للأعمال المتسببة في عدم الاستقرار، وتقوم بها إيران وإسرائيل”.

ولم يشر البيان إلى ما إذا كان ترامب ونتنياهو قد تناولا الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت المتظاهرين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمناسبة إحياء ذكرى “يوم الأرض” الجمعة الماضية

واعتدت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة على تجمعات فلسطينية سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، خرجت لإحياءً الذكرى الـ42 لـ”يوم الأرض”، ما أدى إلى سقوط 15 شهيدًا، وإصابة 1416 شخصاً في غزة.

وفي الضفة الغربية، أصيب 118 شاباً بجروح وحالات اختناق، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية (غير حكومية).

و”يوم الأرض”، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضٍ فلسطينية. (الأناضول)