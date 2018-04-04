تركيا: تقديم موعد تسليم صواريخ إس-400 الروسية إلى منتصف 2019

اسطنبول: قال وكيل وزارة الصناعات الدفاعية التركي إنه تم تقديم موعد تسليم بطاريات صواريخ إس-400 أرض/جو الروسية لتركيا إلى يوليو تموز 2019 بدلا من الربع الأول من 2020.

وكانت تركيا وروسيا وقعتا اتفاق توريد نظام الدفاع الجوي في ديسمبر كانون الأول في خطوة عمقت العلاقات العسكرية بين تركيا عضو حلف شمال الأطلسي والكرملين.

وأثار الاتفاق الذي تردد أن قيمته نحو 2.5 مليار دولار قلق الغرب لأنه لا يمكن دمج هذا النظام في البنية العسكرية للحلف.

وقال اسماعيل دمير على تويتر الليلة الماضية “قدمنا موعد التسليم في الاتفاق الموقع مع روسيا لتوريد النظام إس-400 واتفقنا على تاريخ في يوليو 2019″.

وجاءت تعليقاته بعد أن أجرى زعيما البلدين محادثات الثلاثاء واحتفلا ببدء العمل رسميا في بناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في تركيا باستثمارات قدرها 20 مليار دولار في أكويو على ساحل البحر المتوسط. (رويترز)