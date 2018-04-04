رهبان الفرنسيسكان حراس أمناء منذ قرون للقبر المقدس في القدس -(صور)

القدس: بثوب بني تقليدي يعلوه حزام أبيض بثلاث عقد ترمز للنذور الثلاثة بـ”الفقر” و”العفة” و”الطاعة”، يشكل أعضاء الرهبنة الفرنسيسكانية جزءاً من المشهد في القدس منذ ثمانية قرون.

وبعدما أرسلوا في العام 1217 من جانب مؤسس هذه الرهبنة القديس فرنسيس الأسيزي، كان رهبان الفرنسيسكان الوحيدين الذين حافظوا على الوجود المسيحي لقرون عدة في الأراضي المقدسة.

ويعرف الحجاج رهبان الفرنسيسكان خصوصاً بأنهم المكلفون باسم الكرسي الرسولي حراسة كنيسة القيامة التي تضم القبر المقدس، فضلاً عن خمس كنائس أخرى في الأراضي المقدسة.

وقد شيدت كنيسة القيامة المصنفة على أنها أكثر المواقع قدسية في الديانة المسيحية، في المكان الذي شهد صلب المسيح ودفنه بحسب المعتقد المسيحي. ويتوجه مئات آلاف الأشخاص سنوياً للصلاة في هذا المكان.

ومن بين المواقع الأخرى التي يتولى رهبان الفرنسيسكان حراستها كنيسة المهد في بيت لحم.

وقد شكلت رهبنة الفرنسيسكان موضوع تحقيق نشرته مجلة “لو فيغارو ماغازين” الفرنسية في 30 آذار/مارس.

ولا يقتصر نشاط الرهبنة على هذه المهام المهمة برمزيتها في الأراضي المقدسة… إذ يدير رهبان الفرنسيسكان المقيمون في دير المخلص في القدس القديمة مدارس يشكل المسلمون نصف عدد تلامذتها البالغ 10 آلاف.

ويدرّس الأخ باولو وهو طالب لاهوت برازيلي شاب، في هذه المدرسة لكنه يقدّم بعضاً من خبرته في مجالات أخرى إذ يتدرب على كرة السلة مع التلامذة الفلسطينيين في مدرسة الأرض المقدسة (“تيرا سانتا”) الملاصقة لدير المخلص. ويدير الرهبان أيضاً في القدس القديمة مئات المساكن المستخدمة كمواقع ايواء للحجاج فضلاً عن مجموعة كبيرة من الأعمال الخيرية للمسيحيين الآخذة أعدادهم في التراجع.

فمن أصل عدد سكان إجمالي يبلغ 40 ألف نسمة، لم تعد البلدة القديمة في القدس تضم سوى 6 آلاف مسيحي بينهم 3 آلاف كاثوليكي، أي أقل بثلاث مرات من عددهم قبل سبعة عقود.

ويلقى الرهبان الذين أنهكهم المرض أو خارت قواهم بسبب التقدم في السن عناية خاصة في مستوصف مقام في أعلى دير المخلص.

ولا يمكن للأخ ماريو تانغورا (94 عاماً) تصور مكان آخر لينهي عمره فيه.

ويقول لمجلة “لو فيغارو ماغازين”، “عندما يساورني القلق، يكفيني التأمل بجرس كنيسة القيامة لاستعادة الشعور بالسلام”.(أ ف ب)