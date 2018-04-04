الكرملين يطالب لندن بالاعتذار في قضية سكريبال

موسكو: طالب الكرملين الاربعاء لندن “بالاعتذار”، بعدما أعلن المختبر البريطاني الذي حلل المادة المستخدمة ضد العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال انه لا يملك دليلاً على ان مصدره روسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالات الانباء الروسية الاربعاء، ان “نظريتهم لن تتأكد بأي حال لأنه من المستحيل ان تتأكد”.

وأضاف ان “وزير الخارجية البريطاني الذي اتهم الرئيس (فلاديمير) بوتين ورئيسة الوزراء عليهم بشكل او بآخر مواجهة زملائهم في الاتحاد الاوروبي (…) وعليهم بشكل او بآخر تقديم اعتذاراتهم الى روسيا”.

أقر المختبر البريطاني الذي قام بتحليل المادة المستخدمة في تسميم الجاسوس السابق في انكلترا، الثلاثاء بأنه لا يملك دليلاً على ان هذه المادة مصدرها روسيا، وذلك عشية اجتماع لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية طالبت به موسكو.

وكان غاري آيتكنهيد رئيس المختبر العسكري البريطاني في بورتون داون قال الثلاثاء، “تأكدنا ان الغاز هو نوفيتشوك وتأكدنا انه غاز للاعصاب من النوع العسكري”، لكن “لم نتمكن من تحديد مصدره”.

وأضاف ان تصنيع هذا الغاز يتطلب “أساليب متطورة للغاية”، وان ذلك “يتطلب قدرات جهة تابعة للدولة”.

وذكرت الحكومة البريطانية التي تحمل روسيا مسؤولية هذا الهجوم، على الفور بأن الابحاث التي أجريت في بورتون داون لا تشكل سوى “جزء من المعلومات” التي تملكها.

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان “نعلم بأن روسيا سعت، في العقد الاخير، الى وسائل لإنتاج عناصر سامة بهدف تنفيذ اغتيالات وقد انتجت وخزنت كميات صغيرة من مادة نوفيتشوك”.

وأشار الى “عمليات الاغتيال التي رعتها الدولة الروسية” والى تحول الجواسيس الروس السابقين “أهدافاً” للكرملين.

وبعد ايام من تسميم سيرغي سكريبال وابنته يوليا في الرابع من آذار/مارس في سالزبري (جنوب غرب انكلترا)، وجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اصابع الاتهام الى موسكو. لكن موسكو نفت هذا الاتهام.

وأدى ذلك الى أخطر أزمة دبلوماسية بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة مع تبادل طرد نحو 300 دبلوماسي. (أ ف ب)