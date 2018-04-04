رئيس الاستخبارات الروسية يعتبر تسميم سكريبال “استفزازا فاضحا” من الأجهزة البريطانية والأمريكية

موسكو: صرح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين الاربعاء بان تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال الذي اتهمت لندن موسكو بالوقوف وراءه يشكل “استفزازا فاضحا” من قبل الاجهزة الخاصة البريطانية والأمريكية.

وقال ناريشكين في مؤتمر دولي حول الأمن في موسكو “حتى في حالة الاستفزاز الفاضح الذي جرى مع سكريبال وابنته والمفبرك بشكل فاضح من قبل اجهزة بريطانيا والولايات المتحدة، لا يتردد جزء من الدول الأوروبية في اللحاق بلندن وواشنطن بدون أن يرف لها جفن”. (أ ف ب)