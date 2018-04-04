فيلم رسوم متحركة روسي في دور السينما العربية- (فيديو)

“القدس العربي”: من المقرر أن يعرض فيلم الرسوم المتحركة الروسي ” فكسيكي، سر كبير” في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وكوريا الجنوبية.

وأبرمت شركة “سنترال بارتنيرشيب” اتفاقية مع شركة “BF Distribution” الأمريكية الجنوبية لعرض الفيلم في دور السينما، الربيع الجاري، في كل من المكسيك وتشيلي وبوليفيا والإكوادور.

وجاء في بيان صدر عن الشركة، وهي فرع لشركة “غازبروم ميديا” التي تولت تسويق فيلم “فكسيكي، سر كبير”، أن عرض الفيلم في المكسيك يبدأ، في 13 أبريل الجاري.

وأضاف البيان أن مشاهدي الشرق الأوسط وبلغاريا وكوريا الجنوبية سيشاهدون الفيلم الروسي قريبا أيضا.

يذكر أن العرض الأول لفيلم “فكسيكي، سر كبير” جرى، في 27 أكتوبر الماضي، وجنى الفيلم خلال شهر واحد في روسيا ورابطة الدول المستقلة 420 مليون روبل، ما يعادل نحو 8.5 مليون دولار.

ويروي الفيلم قصة أقزام صغار يعيشون داخل الأجهزة الكهربائية ويقومون سرا بإصلاحها.

وأُخرج الفيلم في روسيا أولا كمسلسل تلفزيوني، ثم أعيدت صياغته كفيلم طويل يمكن عرضه في دور السينما.