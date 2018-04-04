مدرب برشلونة يحذر لاعبيه من الإفراط في الثقة أمام روما

برشلونة: حذر ارنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، لاعبي فريقه من الاعتماد على التكهنات التي ترشحهم للفوز على روما الإيطالي في المواجهة التي ستجمع بين الفريقين مساء الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء على هامش المباراة: “هذا الأمر له قيمته بالنسبة للرهانات، ولكن ليس كذلك في الحقيقة، عندما تبدأ الكرة في الدوران كل شيء يمكن أن يتغير، نحترم روما كثيرا، القول بأننا المرشحون الأوفر حظا لا يهمنا، لا نشعر بالذهول من المستوى الذي وصلوا إليه: إنهم يلعبون بشكل جيد للغاية في الهجوم ويدافعون بصلابة ولهذا سنواجه مصاعب من أجل التأهل”.

وأضاف المدرب الإسباني (54 عاما) قائلا: “لم يقلل أي لاعب أو حتى أنا من قيمة المنافس، إذا كان هذا قد حدث فقد حدث خارج النادي، كل شيء يتم إثباته داخل الملعب”.

وتحدث فالفيردي عن القدرات المميزة للفريق الإيطالي، حيث قال: “يقلقني شكله التنظيمي وطريقة لعبه التي تعتمد على الاستحواذ، إنه فريق خطير عندما يلجأ إلى الضغط المتقدم، علينا أن نحاول السيطرة على المباراة”.

وفي معرض رده على سؤال عن اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، وتحليه بدوافع خاصة خلال لقاء اليوم بعد أن أخفق في التسجيل هذا الموسم في دوري الأبطال، أجاب فالفيردي قائلا: “هل هناك مباراة لم يكن يتحلى فيها بالدوافع؟، أنا أراه دائما نفس الشخص وغدا (اليوم) سيكافح من أجل التسجيل، دائما ما تسنح له الفرص وهو يسعى بكل قوة من أجل إحراز الأهداف، عندما يسجل الهدف الأول سيتوقف الحديث عن هذا الأمر”.

واستبعد مدرب برشلونة إمكانية حسم فريقه التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال في مباراة اليوم التي ستقام على ملعبه: “أشك كثيرا في إمكانية حسم التأهل في المباراة الأولى خلال هذه المراحل وذلك بسبب المستوى الجيد لكل الفرق، عدم استقبال أهداف سيكون أمرا مهما وبالطبع تحقيق الفوز أيضا ولكننا ندرك أن علينا أن نقدم مباراتين جيدتين من أجل المرور”. (د ب أ)