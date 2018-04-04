اتهام أحلام وزوجها بالنصب والاحتيال

لندن: أثارت المنتجة صفاء عايشي، جدلاً كبيراً بعد اتهامها الفنانة أحلام بـ”النصب”، في حلقة خاصة من برنامج “عرب وود “.

واتهمت عايشي أحلام بـ”النصب”، على خلفية الحفل الذي نظمته لها على مسرح “الأولمبيا” في باريس منذ أكثر من عامين، ورفضت بعدها أحلام وزوجها دفع المستحقات الخاصة بها وفقاً للعقد المبرم بينهما.

وكشفت منتجة الحفلات لأحد البرامج الفنية على قناة “روتانا” أنها لم تتقاض مستحقاتها وفقاً لبنود العقد، ويحق لها الحصول على مستحقاتها من الحفل دون الرجوع لها، وعندما واجهتها أكدت أحلام وزوجها الذي كان يرافقها طوال مشوار التعاقد والحفل ان “حقوقها محفوظة”.

وأوضحت أنه “وفقاً للعقد المبرم إذا أردت مقاضاتها يجب ان أقاضيها في البلد الذي تعيش فيه وأنا لا أعرف أي شخص هناك ولا أعرف كيف آخذ مستحقاتي منها”.