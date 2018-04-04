زوكربيرغ: نحتاج لبضع سنوات لإصلاح مشاكل خصوصية فايسبوك

لندن – “القدس العربي”

أشار المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة فايسبوك، مارك زوكربيرغ إلى أن الموقع الاجتماعي يحتاج إلى “بضع سنوات” لإصلاح مشاكل الخصوصية التي تم اكتشافها مؤخرا بعد أزمة تسريب البيانات الأخيرة.

ودافع زوكربيرغ خلال مقابلة صحفية مع موقع Vox الإخباري، عن الشركة وسياستها كما رد على النقد الذى تعرض له عملاق الشبكات الاجتماعية من الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك الأسبوع الماضي، مؤكداً أن إحدى مشاكل فايسبوك كانت أنه “مثالي” للغاية فيما يتعلق بالتركيز على ربط الناس معاً. وأضاف: “لم نقض وقت كاف للتفكير في الاستثمار في حل المشاكل التى تتعلق ببعض الاستخدامات السلبية للشبكة”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ زوكربيرغ رد أيضاً على هجوم كوك، الذي قال فيه إن فايسبوك يحول مستخدميه لسلع، وقال كيف يمكن لشركة مثل أبل، التي تفرض رسوماً على مستخدميها، أن تقول إنها تهتم بعملائها.