رونالدو.. لاعب على كوكب آخر- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”: تصدرت صورة مقصية نجم ريال مدريد الاسباني كريستيانو رونالدو، يوم الثلاثاء، ضد يوفنتوس الايطالي، غلاف صحيفة “لكيب” الفرنسية، ذائعة الصيت، مرفوقة بالعنوان التالي: “على كوكب آخر”.

وقالت الصحيفة إنه كما هو الحال في ربع نهائي دوري أبطال لكرة القدم الموسم الماضي ضد بايرن ميونخ، ونصف النهائي ضد آتلتيكو مدريد وفي نهائي كارديف ضد يوفنتوس، وكذلك ثمن نهائي هذا الموسم ضد باريس سان جرمان، فإن كريستيانو رونالدو سطر لوحده تقريبا سيناريو مباراة، مساء الثلاثاء، في ملعب يوفنتوس، ضمن ذهاب ربع نهائي “شامبيونز ليغ” والتي انتهت بفوز ريال مديد بثلاثية دون رد سجل منها الدون هدفين.

وإذا كان “الميرينغى” قد وضع اليوم قدما في نصف نهائي البطولة، فإن هذه القدم هو بالتأكيد قدم الدون رونالدو.

وبالعودة إلى سيناريو مباراة، مساء الثلاثاء، فقد احتاج أفضل لاعب في العالم إلى ثلاث دقائق فقط بعد صافرة انطلاق المباراة ليمنح التقدم لفريقه. قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 64 عن طريق مقصية خرافية في شباك الأسطورة بوفون، والتي أنست مشجعي اليوفي المنافسة فوقفوا احتراما لللاعب.

كما أذهل الهدف مدرب الريال زين الدين زيدان واللاعبون على دكة البدلاء.

وبات رونالدو يغرد وحيدا وبعيدا عن الكل في دوري أبطال أوروبا بعد أن رفع إجمالي أهدافه في البطولة، الأغلى في العالم بعد المونديال، إلى 119 هدفا، 14 منها هذا الموسم.