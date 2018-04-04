أكثر من مليوني إعجاب لصورة أديل على انستغرام (صورة)

واشنطن – “القدس العربي”

حصدت المغنية العالمية أديل أكثر من مليوني إعجاب لصورة جديدة نشرتها في حسابها عبر “انستغرام”، وذلك بعد غيابٍ دام 3 أشهرٍ عن مواقع التّواصل الاجتماعي.

ووفقاً موقع″التلغراف”، تعود هذه الصورة إلى يوم زفاف الكوميدي آلان كار، حيث عيّنت أديل كاهنة لتزويج صديقها المقرّب وشريكه بول درايتون.

وعلّقت أديل على الصورة، قائلة: “خرج القط من الحقيبة. زوّجت اثنين من أعز أصدقائي في كانون الثاني. أنتم تعرفونني لا أفوّت أيّ فرصة للتأنّق”، مضيفة “الحبّ هو الحبّ.”

وارتدت أديل في الصورة ثوباً أبيض طويلاً بينما كانت تقف أمام حائط من الزهور.

وقال الكوميدي كار في برنامج “آي تي في” البريطاني إنّ أديل لم تنظّم حفل زفافه فحسب، بل لعبت دوراً استثنائيّاً فيه”.

أما جمهور الفنّانة العالميّة فطالبها في معظم التّعليقات بنشر المزيد من الصّور لشدّة اشتياقهم لها، خصوصاً بعدما أعلنت قرار اعتزالها الجولات الغنائية المباشرة نهائياً أثناء حفلٍ لها في لندن في رسالة مكتوبة بخط اليد تضمنها الكتيّب الخاص ببرنامج الحفل والفقرات، مشيرةً إلى أنّها “شخص بيتوتي، وتستمتع أكثر بالأشياء الصغيرة في حياتها اليوميّة”.