نواعير حماة تعود إلى العمل

لندن – “القدس العربي”: بعد توقف لسنوات عاد صوت نواعير مدينة حماة السورية يصدح في المنطقة، بعد توقف دام سنوات على خلفية انخفاض منسوب نهر العاصي الذي يقسم المدينة إلى قسمين.

وذكرت وسائل إعلام سورية، ان نواعير مدينة حماة أعيد تشغيلها من خلال ضخ المياه في نهر العاصي بعد توقف لعدة سنوات.

وأعيدت النواعير إلى العمل بعد إطلاق دفعة من المياه محتجزة في سد الرستن في مجرى النهر، الذي عانى خلال الأشهر الماضية من جفاف شديد نتيجة انخفاض معدلات المطر خلال موسم الشتاء الماضي.

هذه الدفعة من المياه بعثت الأمل من جديد في نفوس المزارعين والفلاحين لإنعاش حقولهم وبساتينهم ومزروعاتهم، لا سيما محصولي القمح والشعير.

وتوقفت النواعير عن العمل، في نيسان/ابريل عام 2015، بسبب عدم إطلاق المياه في نهر العاصي، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات ومعاناة أهالي المدينة.