مدرسة لبنانية للموسيقى تفوز بجائزة The Arch of Europe

بيروت – “القدس العربي”

حصدت المدرسة الموسيقيّة “ذي ليبانيز ميوزيك سكول The Lebanese Music School” جائزة “The Arch of Europe” العالميّة المذهبّة عن فئة الجودة والتكنولوجيا، في الدورة الأخيرة التي أقيمت في 18 آذار 2018 في فرانكفورت - ألمانيا.

وتدير المدرسة المايسترا كريستين بابازيان، وهي الأولى في لبنان التي تنال الجائزة، وتعمل بفرعيها في الزلقا والسيوفي، على التربية الموسيقية لمختلف الأعمار، فضلاً عن شراكتها مع عدد من معاهد الكونسوفاتوار العالمية مع حيازتها الحق الحصري في تعليم مناهجها وإجراء الامتحانات بالتعاون معها بما يتيح لتلامذتها نيل شهادات مزدوجة من لبنان والدول الشريكة، من بينها المعهد الدولي للموسيقى في باريس ومعهد أنطونيو سكونترينو للموسيقى في تراباني بإيطاليا وكونسرفاتوار الموسيقى المعاصرة في فيينا والمعهد الموسيقي في برن بسويسرا.