“فيسبوك مسنجر” يدعم إرسال صور 360 درجة وفيديوهات HD

لندن – “القدس العربي”: أطلقت اليوم شركة فيسبوك” تحديثاً جديداً لتطبيق التراسل الفوري التابع لها “مسنجر”، يتضمن تحسينات مميزة على دقة الصور والفيديوهات المرسلة، ليدعم إرسال صور 360 درجة، حيث ستعطيك الصور بزاوية 360 درجة والصور البانورامية القدرة على مشاركة مشاهد أكثر لعالمك.

ويمكنك الآن أيضاً من خلال “فيسبوك مسنجر”، إرسال واستقبال فيديوهات بدقة تصل إلى “720 بكسل” من ملفات كاميرا الهاتف، ولكن كاميرا التطبيق نفسه لا تدعم هذه الميزة، لأنه عندما يكون الإلتقاط بواسطتها، يعمل التطبيق على تقليل جودة الفيديو، ولتجربة هذه الميزات الجديدة، عليك أولاً تحديث التطبيق.