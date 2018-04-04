آل الشيخ يشيد بملف أمريكا للمونديال.. سعوديون يتبراون منه ومغاربة يردون عليه
“القدس العربي”: أثار رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، الجدل من جديد بخصوص تفضيله لملف الترشح الأمريكي-المكسيكي-الكندي على الملف المغربي لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026.
ونشر آل الشيخ صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تجمعه برئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، كارلوس كورديرو، وأشاد بقوة الملف المشترك الذي يجمع أمريكا والمكسيك وكندا لتنظيم المونديال.
وعلق رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية على الصورة قائلا: “سعدت بلقاء رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم رئيس اللجنة القائمة على ملف الترشح لدول أمريكا وكندا والمكسيك ملف قوي لتنظيم كأس العالم 2026″.
وكان تركي آل الشيخ، قد لمح في تغريدة سابقة حول كأس العالم 2026 إلى إمكانية عدم دعم السعودية للملف المغربي.
وكتب تركي آل الشيخ: “لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026. وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا”.
وأضاف المسؤول السعودي: “اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا..”.
وقال في تغريدة أخرى كشفت السبب الذي سيجعل السعودية لا تدعم الملف المغربي قائلا: “هناك من أخطأ البوصلة إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت دع “الدويلة” تنفعك…! رسالة من الخليج للمحيط”، في إشارة منه إلى العلاقات بين المغرب وقطر.
واعتبر عدد من المغاربة أن “لقاء آل الشيخ برئيس الاتحاد الأمريكي وإشادته بالملف الثلاثي، يؤكد اختيار السعودية التي أدخلت السياسة في الرياضة وأدارت ظهرها لبلد يحتاج لدعم من إخوانه.
وقال آخرون إن السعودية سقطت في حضن ترامب وخانت جميع العرب وليس المغرب فقط.
وتحولت تغريدة آل الشيخ إلى منبر لتبادل الاتهامات بين مؤيدي المسؤول السعودي، ونشطاء مغاربة وعرب، استفزتهم الصورة والتعليق الذي يدعم الملف الأمريكي.
عيب عليك تنزل هالتغريدة وكأنك تبي تستفز المغربيين والعرب خصوصا
يا اخي مادام المغرب مو عاجبك ليش تستقبل ضيفك في صالون مغربي
هذا الفعل المشين لايمثلنا نحن الشباب السعودي
— منصور (@Mansour99Eng) April 3, 2018
كان باين يا خروف انكم انتم من وراء وضع شروط ل اقصاء بلد عربي …خلي أمريكا تنفعك و إذا ما فازنا نكون عرفنا مين يحط ايدة ي ايد امريكا و يخرب شعوب العرب … والمغرب قوي ب سيادته و محمد السادس مش هو السيسي
— الله.الوطن.الملك ♡ (@lalaisrae) April 3, 2018
أمريكا أصدرت أوامرها للفيفا و ليست في حاجة للسعودية. كان من الأفضل لك أن تلزم الحياد و تبقى على نفس المسافة من الطرفين، لا انت تخسر المغرب و لا أمنا أمريكا. لكن لله في خلقه الشؤون عندما يأمر مترفيها أن يفسقوا فيها….
— كريم عبدو (@waazizad) April 3, 2018
على المسلمين مقاطعة الحج هذا العام فالأمر تعدى المسخرة وقبلة المسلمين يحتلها من يتاجرون بها , متى سيصحى المسلمون على هذه المهزلة يدفعون الأموال التي تمول قتل المسلمين و التي تمول الجزية لترمب الذي اتخذه آل سعود إلهاً دون الله
السعودية سقطت في حضن ترامب وخانت القضية الفلسطينية وجميع العرب وليس المغرب فقط ….. أنا شخصيا لن أذهب للحج وسأصدق مالي لم يحتاجه فهموم المسلمين اليوم تعاظمت وبلدانهم تمزقت وشعوبهم تشردت ….. كأس العالم لا يهم المهم هي الرجولة والنخوة … لكم الله يا خونة
لا تراهم منشرحون الا مع…… ” أسيادهم “….
أشداء بينهم…… رحماء مع الآخرين…..
يا اخي مادام المغرب مو عاجبك ليش تستقبل ضيفك في صالون مغربي ,,ممكن كان متعمد منه لكي يرسل رسالة مشفرة للمغرب
ليعلم اخوتنا في السعودية وفي كل الدول العربية أنّنا نحن المغاربة لا تحكمنا كثيرا العواطف ولا الغوغائية ولا الانفعالات الرخيصة والنرفزة والمشاحنات، يمكننا التضامن مع اخوتنا في الخليج، ولكنّنا نحتفظ بحقّنا في تقدير علاقاتنا مع من يحترمنا وليس بالضبط ينافقنا. المغرب مملكة وشعبا ليس في حاجة إلى الابتزاز الرخيص من هذا ال الترك أو ال الشيخ، نحن قدمنا ملفنا للترشيح وسوف ندافع عنه، فإذا اقنع اعضاء الفيفا فنعم بالله، وإذا لم يقنع فنحن مستمرون في تنمية بلدنا العزيز حتى بدون تنظيم كأس العالم. تحكمنا أعراف وتقاليد وفكر وفلسفة، ولا تحكمنا نوازع غوغائية، نحن لا نحفر لاخواننا العرب في الخفاء، نساعدهم اذا استطعنا، ونبقي لأنفسنا حق وحرية بناء علاقاتنا الدولية كيما نريد، لن نقبل للسعودية ولا لغيرها التحكم وتوجيه سياساتنا الخارجية كما يريدون.