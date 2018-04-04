آل الشيخ يشيد بملف أمريكا للمونديال.. سعوديون يتبراون منه ومغاربة يردون عليه

“القدس العربي”: أثار رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، الجدل من جديد بخصوص تفضيله لملف الترشح الأمريكي-المكسيكي-الكندي على الملف المغربي لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026.

ونشر آل الشيخ صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تجمعه برئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، كارلوس كورديرو، وأشاد بقوة الملف المشترك الذي يجمع أمريكا والمكسيك وكندا لتنظيم المونديال.

وعلق رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية على الصورة قائلا: “سعدت بلقاء رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم رئيس اللجنة القائمة على ملف الترشح لدول أمريكا وكندا والمكسيك ملف قوي لتنظيم كأس العالم 2026″.

وكان تركي آل الشيخ، قد لمح في تغريدة سابقة حول كأس العالم 2026 إلى إمكانية عدم دعم السعودية للملف المغربي.

وكتب تركي آل الشيخ: “‏لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026. وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا”.

وأضاف المسؤول السعودي: “اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا..”.

وقال في تغريدة أخرى كشفت السبب الذي سيجعل السعودية لا تدعم الملف المغربي قائلا: “هناك من أخطأ البوصلة إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت دع “الدويلة” تنفعك…! رسالة من الخليج للمحيط”، في إشارة منه إلى العلاقات بين المغرب وقطر.

واعتبر عدد من المغاربة أن “لقاء آل الشيخ برئيس الاتحاد الأمريكي وإشادته بالملف الثلاثي، يؤكد اختيار السعودية التي أدخلت السياسة في الرياضة وأدارت ظهرها لبلد يحتاج لدعم من إخوانه.

وقال آخرون إن السعودية سقطت في حضن ترامب وخانت جميع العرب وليس المغرب فقط.

وتحولت تغريدة آل الشيخ إلى منبر لتبادل الاتهامات بين مؤيدي المسؤول السعودي، ونشطاء مغاربة وعرب، استفزتهم الصورة والتعليق الذي يدعم الملف الأمريكي.