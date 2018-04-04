الحكومة النمساوية تسعى لحظر الحجاب في رياض الأطفال والمدارس

فيينا: تسعى الحكومة النمساوية لحظر ارتداء الأطفال الحجاب، في دور الحضانة والمدارس.

وأكد المستشار النمساوي زيباستيان كورتس الأربعاء في فيينا أنه “يجب ألا يكون لحجب وجوه الأطفال الصغار مكان في بلدنا إطلاقاً”.

وبرر كورتس هذا الحظر “بتوفير فرص متساوية لجميع الأطفال” وقال إن ذلك يتطلب أيضاً “ألا يتعرض أحد للاضطهاد في مقتبل عمره”.

وأعلن المستشار النمساوي أنه سيتم إعداد مشروع قانون بهذا الشأن بحلول مطلع الصيف المقبل. وتحتاج الحكومة النمساوية المؤلفة من حزب الشعب النمساوي المحافظ وحزب الحرية النمساوي صاحب التوجهات اليمينية الشعبوية لإقناع أحد الأحزاب المعارضة بهذه الخطط كي تستطيع تمرير مثل هذا القانون.

وأعلن هاينس كريستيان شتراخي، رئيس حزب الحرية النمساوي، أنه يريد من وراء منع الفتيات من ارتداء الحجاب في رياض الأطفال والمدارس “مواجهة التطورات السلبية للإسلام السياسي”. (د ب أ)