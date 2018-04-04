راغب علامة سفيراً لمركز سرطان الأطفال (صور)

بيروت – “القدس العربي”

احتفل “مركز سرطان الأطفال” في بيروت بالذكرى السادسة عشرة لافتتاحه، في حديقة المركز ضمن حرم مستشفى الجامعة الاميركية في العاصمة اللبنانية. وأُطلق خلال الاحتفال نادٍ يجمع الذين أنتصروا على المرض، سُمِّيَ “نادي الأبطال”، وهو يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية.

وحضر الإحتفال عدد من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين الرئيسيين للمركز، وأعضاء مجلس أمنائه وفريق عمله.

واعتبرت المديرة العامة للمركز هناء الشعّار شعيب أن “سر نجاح المركز يكمن في الإيمان أولاً بقدرات الأشخاص وتنميتها، وفي العمل الجماعي باتجاه أهداف موحدة، وفي العمل بمحبة وصدق والحرص على فعل الخير ونشره في كل خطوة”.

ووصفت رئيسة المركز نورا جنبلاط الذكرى بأنها احتفال “بالنجاح والصحة والخير والأمل”، معتبرة أن “نادي الأبطال” يشكّل “فخراً للمركز″، مؤكِّدةً أن المركز سيسعى إلى “دعم هذه الحلقة الذهبية وتوسيعها لتضم أكبر عدد من الأبطال الذين انتصروا على المرض”.

وكشفت أن المركز استطاع معالجة نحو 1500 طفل، ووصلت معدلات شفائهم إلى 80 في المئة، مشددة على ان “استمرارية المركز على مدى 16 عاماً تُعتَبَر نجاحاً كبيراً، وخصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة والمسؤوليات الكبيرة التي يتحملها المركز والتي تكبر سنة بعد سنة”.

وأعلنت أن “السوبر ستار راغب علامة سفير المركز لهذا العام”، شاكرةً له “ايمانه بمهمة المركز ومساهمته الكريمة”.