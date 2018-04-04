عثرا على طفلتهما بعد 24 عاماً

بكين – “القدس العربي”

عثرا زوجان صينيان على ابنتهما التي فقداها قبل 24 عاماً، بحسب وسائل إعلام رسمية صينية.

وأشار الزوجان لـ “بي بي سي” إلى أنّ ابنتهما “كيفينغ” ضاعت عندما كانا يبيعان الفواكه في الشارع في مقاطعة تشينغداو، وتخلى الزوجان عن بيع الفواكه ووزعا آلاف الملصقات بحثاً عنها.

وعندما وصلت القصة إلى امرأة تبلغ من العمر 27 عاماً في مقاطعة “جيلين” التي تبعد نحو ثلاثة آلاف كيلومتر عن مكان الزوجين. أثتبت فحوصات الحمض النووي أنها ابنة الزوجين المفقودة. وتمت تربية الابنة باسم مختلف وأخبرت أنه تم تبنيها عندما كانت طفلة.