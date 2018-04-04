٣ طرق لحصول الجسم على فيتامين (د) .. تعرف عليها

لندن – “القدس العربي”: أكد خبراء في مجال التغذية أن يمكن للإنسان الحصول على فيتامين (د) من خلال تناول عدد من الأطعمة كالأسماك والبيض والكبدة والألبان والبرتقال، فضلاً عن التعرض لمدة كافية لأشعة الشمس.

وأوضح الخبراء وفقاً لموقع (care 2) المعني بالشؤون الصحية، أن فيتامين (د)، والذي يعد محارباً قوياً لأمراض هشاشة العظام وضعف العضلات والاكتئاب ويمنع التهاب المفاصل وينظم ضغط الدم ويقلل من الإجهاد والتوتر، يمكن تعويضه أيضاً بتناول المكملات الغذائية وأقراص الفيتامين.

وأشار الخبراء إلى أن أفضل الطرق للحفاظ على مستويات طبيعية للفيتامين بالجسم، هو التعرض لأشعة الشمس والتي تعد مصدراً مجانياً وموثوقاً له، مؤكدين أنه لا مخاوف من الحصول على كمية كبيرة من الفيتامين من أشعة الشمس، لأن جسم الإنسان لديه طريقة لتنظيم الإنتاج في الجلد.

ولفت الخبراء إلى أن التعرض لأشعة الشمس له فوائد أخرى كتنشيط الإنزيمات التي تتشابه مع فيتامين (هـ)، بل قد تكون أقوى كمضاد تأكسد، كما أن جسم الإنسان يستفيد من تعظيم تأثير الخضراوات التي تم تناولها، ففي غضون 30 دقيقة من التعرض للأشعة فوق البنفسجية في ضوء الشمس، يمكن أن يحظى الجسم بانخفاض كبير في ضغط الدم، والتحسن في وظيفة الشرايين.