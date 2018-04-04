 ٤ فيتامينات يحتاج إليها طفلك في عامه الأول .. ما هي؟

لندن – “القدس العربي”: يحتاج الطفل منذ ولادته إلى مجموعة من الفيتامينات الهامة لبناء جسمه بشكل صحي، خاصة مع نقص المناعة التي أصبحت تصيب أغلب الأمهات في فترة الحمل، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على صحة المولود.

وأهم هذه الفيتامينات:

1- فيتامين د: وهو الفيتامين الذي يحصل عليه الإنسان من خلال تعرضه المباشر للشمس، ونظراً لصعوبة تطبيق ذلك على الأطفال، فإنه يتم تعويضهم بإعطائهم 1000 وحدة يومياً من نقط فيتامين د المتوفرة في الصيدليات، ومن الضروري أن يبدأ الطفل في الحصول عليه منذ اليوم الأول لولادته.

2- فيتامين ب 12: ويحصل عليه الطفل بعد إتمامه 6 أشهر، وهو يساعد على بناء الخلايا والأعصاب، كما يساعد على النمو العقلي للطفل.

3- الحديد: ويبدأ الطفل في الحصول عليه بعد إتمامه الشهر السادس، نظراً لعدم قدرة لبن الأم على توفير كل ما يحتاجه جسم الطفل من حديد في هذه المرحلة العمرية، خاصة أن نقص الحديد يسبب الأنيميا، ويؤدي إلى تأخر التحصيل الدراسي للأطفال، ويقلل من مستوى ذكائهم.

4- الكالسيوم: يحتاج بعض الأطفال إلى الحصول على أدوية غنية بالكالسيوم، إذا أثبتت التحاليل التي تجرى لهم في الشهر التاسع من عمرهم نقص معدل الكالسيوم في الجسم.

ورغم أن التعرض للشمس له فوائد كبيرة، لكن يجب ألا يكون زائداً عن اللازم لما له من آثار سلبية كزيادة خطر إعتام عدسة العين وبطبيعة الحال، سرطان الجلد، حيث تعتبر الأشعة فوق البنفسجية في ضوء الشمس مادة مسرطنة كاملة .