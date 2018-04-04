البحرين تمنع نائباً دنماركياً من زيارة ناشط معارض في سجنه

كوبنهاغن: أعلنت كوبنهاغن ومنظمة حقوقية الاربعاء، ان السلطات البحرينية منعت نائباً دنماركياً من الحزب الاشتراكي الديموقراطي من زيارة معارض بحريني بارز في سجنه.

وقال مساعد الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الدنماركية رينيه دينسن في بيان، “منع السيد لارش اسلان راسموسن من دخول البحرين”.

وكان اسلان راسموسن لا يزال في مطار البحرين الدولي في الساعات الأولى من بعد ظهر الاربعاء، بانتظار مغادرة المملكة، بحسب وزارة الخارجية الدنماركية.

ويرافق براين دولي الناشط الايرلندي في “مركز الخليج لحقوق الانسان”، النائب اسلان راسموسن الذي يحتج على اعتقال المواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، الذي حكم عليه في 2011 بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر ضد المملكة السنية وسط حركة احتجاجية للغالبية الشيعية.

وغرد اسلان راسموسن على تويتر الاربعاء، “إن الديكتاتورية في البحرين أوقفتني لخمس ساعات الآن والشرطة أخذت جواز سفري”.

وأضاف “من الواضح إن زيارة نائب دنماركي لمواطن دنماركي آخر في السجن تمثل خطراً كبيراً. ما الذي يخفونه؟”.

وقال مركز الخليج لحقوق الانسان، الذي أسسه الخواجة إن دولي مُنع أيضاً من دخول البحرين التي تستضيف الاحد سباق الفورمولا واحد.

وفي تعليق على فيسبوك مع صورة له ولدولي حاملين صورة للناشط كتب عليها “أطلقوا سراح عبد الهادي” كتب لارش راسموسن إن الخواجة “في حالة صحية خطيرة”.

وأضاف “نحن هنا للضغط على السلطات ولنثبت أننا لن ننسى الخواجة”.

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية انها تتابع القضية “عن كثب وتزوره بشكل منتظم في السجن”.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث “الربيع العربي”، قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وغالباً ما تتهم منظمات حقوق الانسان المملكة الغنية بالنفط بقمع كل أشكال المعارضة. (أ ف ب)