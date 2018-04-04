انطلاق قمة تركية-روسية-إيرانية حول سوريا في أنقرة

انقرة: اجتمع رؤساء روسيا وايران وتركيا الاربعاء في انقرة، في محاولة جديدة لإيجاد تسوية للنزاع في سوريا.

وتصافح الرؤساء التركي رجب طيب اردوغان والروسي فلاديمير بوتين والايراني حسن روحاني أمام الكاميرات قبل بدء مشاوراتهم في القصر الرئاسي في انقرة.

وترعى موسكو وطهران الداعمتان لدمشق، وتركيا التي تساند فصائل المعارضة المسلحة عملية استانا التي سمحت خصوصاً بإقامة أربع مناطق “لخفض التصعيد” في سوريا.

لكن البحث عن حل للنزاع السوري الذي أسفر عن سقوط أكثر من 350 ألف قتيل منذ 2011، يراوح مكانه بسبب المصالح المتناقضة لموسكو وانقرة وطهران ومسألة مصير الرئيس السوري بشار الاسد.

وعقد اللقاء الأخير بين قادة الدول الثلاث حول الملف السوري في 22 تشرين الثاني/نوفمبر في سوتشي وأفضى الى مؤتمر وطني سوري باء بالفشل في المنتجع الروسي.

وقالت جانا جبور المتخصصة بالشؤون التركية، ان “هدف هذه القمة الثلاثية (…) هو إعادة تنظيم مناطق النفوذ في سوريا واعادة التفاوض حولها، وكذلك التفكير في مستقبل شمال سوريا (…) بعد الانسحاب الامريكي”.

وكرر الرئيس الامريكي دونالد ترامب الثلاثاء رغبته في سحب القوات الامريكية من سوريا، مؤكداً انه سيتم اتخاذ قرار “بسرعة”.

وسيسمح انسحاب امريكي بإطلاق يد تركيا وروسيا وايران، الدول الثلاث التي تهيمن على الوضع الميداني.

“آفاق جيدة”

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن الممثل الخاص للكرملين في سوريا الكسندر لافرنتييف قوله “يجب بكل بساطة عرض حصيلة معينة وتحديد الافاق”، معتبراً ان هذه الآفاق هي “في المبدأ جيدة”.

وبفضل دعم موسكو وطهران، تمكن نظام الرئيس السوري بشار الاسد من استعادة اكثر من نصف الاراضي السورية.

وكان لافرنتييف توقع الثلاثاء ان يستعيد الجيش السوري من مقاتلي المعارضة السيطرة الكاملة على الغوطة الشرقية خلال “الايام السبعة الى العشرة المقبلة”.

وقال آرون لوند من المعهد الفكري الامريكي “سنتشري فاونديشن” ان “حجم تأثير روسيا وايران على الحكومة السورية ليس واضحاً في بعض النقاط، لكن اتصور انهما اذا قررتا الضغط بشكل جماعي على الاسد فيمكنهما الذهاب بعيداً”.

الا انه اضاف ان الاسد “يحتاج اليهما لاستعادة الاراضي وتعويم الوضع الاقتصادي، لكن هذا لا يعني انه يمكن ان يوافق مثلا على طلب بالاستقالة”.

وساعدت انقرة التي تشكل مصدر الدعم الرئيسي لفصائل المعارضة، هذه الاخيرة على السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد.

وبعد ان انتزعت القوات التركية بمساعدة فصائل مسلحة معارضة في 18 آذار/مارس جيب عفرين من وحدات حماية الشعب الكردية، يؤكد اردوغان انه يريد توسيع نطاق الهجوم شرقاً وخصوصاً الى منبج حيث يتمركز الجنود الامريكيون الى جانب وحدات حماية الشعب حليفتهم في مكافحة الجهاديين.

وتأمل تركيا خلال قمة الاربعاء في الحصول على دعم روسي وايراني لمواصلة عملياتها هذه.

وقالت جبور “في المقابل (…) تنتظر روسيا وايران ان تستخدم انقرة نفوذها على مجموعات معارضة لإعادتها الى طاولة المفاوضات”.

لكن هذه المناقشات تبدو معقدة. فقد اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء الثلاثاء في انقرة ان “ليس هناك اي تبرير مقبول لانتهاك وحدة وسلامة اراضي سوريا”، كما نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

ادلب قد “تنسف” التعاون

ما زالت محافظة ادلب السورية قضية ساخنة ايضاً، خصوصاً اذا قرر النظام السوري الذي بات قاب قوسين من استعادة الغوطة الشرقية بأكملها من الفصائل المسلحة، مهاجمتها.

وهذه المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا خارجة بالكامل تقريباً عن سيطرة النظام السوري ويسيطر عليها حالياً جهاديو الفرع السوري لتنظيم القاعدة.

لكنها ايضاً واحدة من مناطق “خفض التصعيد” وأقامت فيها تركيا مركز مراقبة، لكن هذا لا يمنع النظام السوري من شن هجمات متقطعة.

وقالت اليزابيث تيومان المحللة في معهد دراسات الحرب (اينستيتيوت فور ستادي اوف وور) ان ادلب يمكن ان “تنسف” التعاون بين روسيا وايران وتركيا. وأضافت ان “التوتر الروسي التركي قد يظهر مجددا عندما يركز التحالف المؤيد للنظام من جديد على محافظة ادلب”.

اما آرون ستين المحلل في مركز “اتلانتيك كاونسل” فقد قال “اعتقد انه من الحكمة تخفيف الآمال في ان يتمكن اي بلد من فرض أي شيء على سوريا”. (أ ف ب)