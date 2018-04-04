إصابة فلسطينيين اثنين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال شمالي الضفة  

رام الله: أصيب فلسطينيان، الأربعاء، بجراح خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان صحافي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن طواقمها نقلت مصابين أحدهم بالرصاص المطاطي وأخر بالكسور خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا قرب مدينة نابلس (شمال).

وقال شهود عيان، للأناضول، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية على مدخل بلدة بيتا.

وأضاف الشهود أن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق شبان رشقوا القوات بالحجارة والعبوات الفارغة.

وعادة ما تندلع مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.(الأناضول).