كرة مونديال روسيا تثير انتقادات الحراس 

باريس- ” القدس العربي”- آدم جابر:

كما كان الحال بالنسبة للكرة الرسمية لمونديال 2010 في جنوب إفريقيا، تواجه الكرة الرسمية لمونديال 2018 بروسيا الذي سينطلق في 15 من يونيو القادم، انتقادات متزايدة بشأن’’ مسارها غير المتوقع’’.

فقد قال حارس مرمى المنتخب الإسباني في تصريح عقب اللقاء الودي الأخير الذي جمع المنتخب الإسباني بنظيره الألماني وانتهى بنتيجة 1-1 كرة “تليستار18’’ التي ستستخدم في مونديال روسيا، تأخذ مسارات غريبة، معتبرا أنها’’ عائمة كثيرا’’. كما اشتكى أيضا حراس آخرون على غرار الألماني تيرشتيغر من أن ’’ الكرة تتحرك كثيرا ويصعب تثبيتها’’، بينما حذر حارس نابولي الايطالي والحارس الثاني لإسبانبا بيبى رينا من مغبة أننا’’ سنشاهد أهدافا كثيرة خلال المونديال عن طريق تسديدات من بعيد’’، وذلك لـــ’’كون الكرة مغطاة بفيلم بلاستيكي يجعل من الصعب توقيفها’’.

وإذا كانت هذه الكرة “تليستار18’’ التي ستستخدم في المونديال تثير مخاوف الحراس، إلا أنها في المقابل تبدو مناسبة للاعبين، عشاق التسديدات من مسافات بعيدة، على غرار المدافع البرازيلي دانيل آلفيس، الذي صرح بعد المباراة الودية الأخيرة التي جمعت البرازيل بروسيا وانتهت بفوز السامبا بثلاثية نظيفة، صرح بأن نوعية كرة “تليستار18’’ هي ’’ الأمثل لمن يسدد والأسوأ لمن يستقبل’’.

ويذكرنا هذا الجدل الحاصل حول الكرة الرسمية لمونديال روسيا “تليستار18’’ بذاك الذي أثير حول الكرة الرسمية لمونديال عام 2010 ’’جابولاني’’ ، والتي اشتكى منها معظم الحراس الذين جروبها، حيث وصفها حارس مرمى المنتخب الاسباني وقتها إيكر كاسياس بأنها أقرب إلى ’’كرة الشاطئ’’. فهناك أهدافا كثيرة، بما في ذلك الهادفان اللذان سجلا في مباراة ربع النهائي بين الأوروغواي وغانا، هي أمثلة على المسارات الغريبة التي تأخذها هذه الكرة عندما تتجاوز سرعتها 70كلم/ساعة.