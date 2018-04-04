روحاني يدعو الجميع إلى الاعتراف بوحدة تراب سوريا

أنقرة: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده تريد من الجميع الاعتراف بوحدة تراب سوريا وسيادتها الوطنية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، عقب القمّة الثلاثية بأنقرة.

واعتبر روحاني أنه ليس من حق أي دولة اتخاذ قرار بشأن مستقبل سوريا.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن مستقبل سوريا يخصّ الشعب السوري فقط.

وبيّن أن بإمكان الشعب السوري اتخاذ القرار بشأن مستقبله الخاص عبر المشاركة في انتخابات حرّة والمطالبة بإصلاح دستوري. (الأناضول).