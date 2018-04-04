مقاتلو الدولة الإسلامية يجددون البيعة “للخليفة” البغدادي

بغداد: جدد مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، فيما يعتقد أنه أول تعهد علني بالولاء له منذ انهارت “الخلافة” في سوريا والعراق العام الماضي.

وتواصل الدولة الإسلامية تنفيذ تفجيرات واغتيالات ونصب كمائن في كلا البلدين، وكذلك في ليبيا. لكن مكان وجود البغدادي غير معروف منذ انهارت “دولة الخلافة” التي أعلنها في 2014 مع سقوط الموصل والرقة معقلي التنظيم في العراق وسوريا على الترتيب.

وقال مقاتلو التنظيم في بيان نشروه على مواقع للتواصل الاجتماعي تابعة للتنظيم “إغاظة للكفار وإرهابا لهم نجدد بيعتنا لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين الشيخ المجاهد أبي بكر البغدادي الحسيني القرشي حفظه الله”.

وقال هشام الهاشمي الذي يقدم المشورة لعدد من الحكومات بما في ذلك حكومة بغداد بشأن التنظيم المتشدد لرويترز إنها أول مبايعة معلنة بالولاء للبغدادي منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على الموصل في يوليو تموز.

وسيطر تحالف من المقاتلين الأكراد والعرب على الرقة في نوفمبر تشرين الثاني بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتتضارب التقارير بشأن ما إذا كان البغدادي، العراقي الجنسية، لا يزال على قيد الحياة.

لكن الهاشمي أبلغ رويترز أنه يعتقد أن البغدادي يختبئ في الصحراء الشاسعة على الحدود العراقية السورية.

وأفضت ضربات جوية أمريكية إلى مقتل معظم مساعدي البغدادي ومنهم “وزير الحرب” أبو عمر الشيشاني، و”حاكم المنطقة العراقية” أبو مسلم التركماني والمتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدناني، و”حاكم سوريا” أبو علي الأنباري.(رويترز).