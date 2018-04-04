جدل بعد مزاعم عن العثور على “طائر الأبابيل” في الجزائر ـ (فيديوهات)

“القدس العربي”:

احتدم جدل في الجزائر بعد زعم قناة جزائرية خاصة أنه تم العثور على طائر الأبابيل أحد أنواع الطيور النادرة والمذكورة في القرآن الكريم داخل مسكن أحد المواطنين ببلدية الرويسات بولاية ورقلة بجنوب البلاد.

وخصصت قناة “النهار” المثيرة للجدل ، ما يشبه “التغطية الخاصة” للموضوع واستضافت “رئيس النقابة الوطنية للأئمة” للحديث عن الموضوع ومما ذكر أن “الطائر يعيش في كوكب آخر في السماء”.

واستضافت القناة كذلك طبيباً بيطريا قال إن الطير ليس خرافة، إنما هو نادر فقط ومعروف أنه يقضي حياته في السماء، وهو غير متأقلم مع البشر”، وذكر أنه “تم العثور على الطائر من قبل في تركيا وصحراء أمريكا”.