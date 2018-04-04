وفاة الأسطورة الإنكليزية ويلكينز

لندن: أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي، اليوم الأربعاء، وفاة لاعب كرة القدم السابق راي ويلكينز عن عمر ناهز 61 عامًا.

ووفقًا لموقع النادي الالكتروني، “رحل عن عالمنا، أسطورة إنكلترا السابق، راي ويلكينز، عن عمر ناهز 61 عامًا، في مستشفى سانت جورج بالعاصمة البريطانية لندن جراء سكتة قلبية”.

ولعب ويلكينز أكثر من 150 مباراة مع الثلاثي الإنكليزي تشيلسي ومانشستر يونايتد وكوينز بارك رينجرز، واي سي ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وخاض اللاعب الإنكليزي مع منتخب بلاده 84 مباراة في الفترة 1976-1986.

وخلال مسيرته التدريبية، تولى ويلكينز الإشراف الفني على فريق كوينز بارك رينجرز وفولهام الإنكليزيين، والمنتخب الأردني كما عمل مساعدًا في تشيلسي.(الأناضول).