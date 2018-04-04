الجيش الكاميروني يحرر 18 رهينة من بينهم 7 سويسريين و5 إيطاليين

ياوندي: صرح مسؤول حكومي كاميروني، اليوم الأربعاء، بأن جنودا أنقذوا 18 رهينة بينهم سبعة سويسريين وخمسة إيطاليين احتجزهم انفصاليون جنوب غربي الكاميرون.

وذكر وزير الاتصالات عيسى تشيروما بكارى في بيان أن الرهائن الاجانب كانوا مسافرين عبر قرية مونجو- ندور حيث “اختطفوا على أيدي مجموعة من الإرهابيين المسلحين”.

وقال بكاري إن المجموعة كانت في طريقها إلى الوجهة السياحية الشهيرة “توين ليكس″، وهي عبارة عن بحيرتين بركانيتين في جبل مواننجوبا.

وأضاف بكاري أنه تم إطلاق سراح ستة من أعضاء المجالس البلدية بالإضافة إلى السياح الأجانب.

وأكدت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح الرهائن السويسريين.

وأشار البيان إلى أن “السفير السويسري في الكاميرون تمكن من التأكد بنفسه من أن المواطنين السويسريين من الرجال والنساء في حالة جيدة في ظل هذه الظروف، وأنهم تمكنوا من الاتصال بأسرهم.”

ولم يتضح تاريخ اختطاف أعضاء المجالس البلدية والسائحين الأجانب، أو مكان احتجازهم كرهائن وظروف احتجازهم.(د ب أ).