روسيا تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن هجوم سالزبري

الأمم المتحدة: ذكر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع غدا الخميس لبحث الاتهامات البريطانية لموسكو باستخدام غاز أعصاب لمهاجمة جاسوس روسي سابق في انكلترا الشهر الماضي.

وقال نيبيزيا إن الاجتماع سينعقد على أساس رسالة بعثت بها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى المجلس في 13 مارس آذار وقالت فيها إن من “المرجح للغاية” أن موسكو مسؤولة عن الهجوم.

كان مجلس الأمن قد عقد اجتماعا في 14 مارس آذار بناء على طلب بريطانيا لبحث الهجوم الذي وقع في بلدة سالزبري البريطانية.(رويترز) .