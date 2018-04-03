شائعة جديدة تلاحق شيرين عبد الوهاب !-(صور)

لندن-”القدس العربي”:

اعتصمت الفنانة شيرين عبد الوهب بصمتها ، عن التعليق على الشائعة القوية الي ضجت بها بعض المواقع الالكترونية طوال الساعات الماضية، ولم تخرج شيرين بإي تصريح او تعليق عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي عن الشائعة.

فقد تداولت مواقع اخبارا تفيد بأن شيرين عبد الوهاب في طريقها للزواج السبت المقبل من الفنان حسام حبيب.

وتردد أن شيرين قامت بتوجيه الدعوة لزملائها في الوسط غير أن ما أورته هذه المواقع، يفتح بابا للغرابة اذ أن كل أصدقاء شيرين لم يتطرق أي واحد منهم من قريب او بعيد عبر حساباتهم الرسمية لشائعة زواج شيرين.

ويذكر أن علاقة شيرين وحسام ظلت طوال الفترة الماضية محل اهتمام اخبار النجوم، رغم ان شيرين ظلت تؤكد على الدوام أن حسام هو مدير أعمالها ومستشارها الفني.

حساب شيرين عبد الوهاب على “إنستغرام” تضمن تدوينه جديدة لها، ولكنها جاءت بعيدا عن الشائعات، حيث قامت شيرين عبد الوهاب بدعوة جمهورها بالمغرب لحفلها المقبل في المغرب بعد 10 أيام.

جمهور شيرين قد يلاحقها بسؤال متصل بالشائعة ورحلتها وحسام إلى المغرب.. هل فنية بحتة أم بداية شهر العسل؟