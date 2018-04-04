السعودية ترفع الحظر على استيراد الفراولة والفلفل من مصر

القاهرة: قالت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الأربعاء، إن السعودية قررت رسميا رفع الحظر على صادرات مصر من محصولي الفلفل والفراولة إلى المملكة.

وقال وزير الزراعة عبد المنعم البنا، في بيان، إن القرار “جاء بعد جلسات ناجحة ومفاوضات مصرية سعودية وزيارات متبادلة بين الجانبين”، مضيفا أن الجانب المصري عرض على نظيره السعودي “الإجراءات الحجرية والمعملية التي اتخذتها مصر مؤخرا للحفاظ على سمعتها التصديرية والتأكيد على جودة الحاصلات الزراعية المصرية”.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة رفعت الحظر الذي كانت فرضته على استيراد الفراولة والفلفل من مصر.

ونقلت الوكالة عن حمد بن عبد العزيز البطشان، وكيل الوزارة للثروة الحيوانية، قوله إن رفع الحظر “جاء بعد التأكد من خلو الواردات المصرية الزراعية المصدرة للمملكة من متبقيات المبيدات وعدم استخدام مبيدات محظورة دوليا”.

وكان الحظر قد فرض في يوليو/ تموز بسبب متبقيات المبيدات، حسبما أبلغ المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر رويترز في ذلك الوقت.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رفعت البحرين والكويت والإمارات حظرا كانت فرضته على صادرات زراعية مصرية بسبب متبقيات المبيدات.

ولم يرفع السودان حتى الآن حظرا فرضه في مايو/ آيار من العام الماضي على واردات السلع الزراعية والحيوانية من مصر.

ومصر حريصة على فتح المزيد من اِلأسواق أمام صادراتها بعد أن عمدت إلى تعويم عملتها في أواخر 2016 وهو ما خفض قيمة الجنيه بشكل حاد.

وأعلنت البلاد عن تصدير أربعة ملايين طن من المنتجات الزراعية في موسم التصدير العام الماضي.

(رويترز)