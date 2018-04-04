روسيا تقول إنها مستعدة لتنظيم لقاء بين حفتر والسراج

موسكو: أعرب رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية، ليف دينغوف، عن استعداد بلاده لتنظيم لقاء بين قائد القوات التابعة لبرلمان طبرق، خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، وأضاف بالقول “إلا أن الجانب الليبي لم يطلب ذلك رسميا حتى الآن”.

وأوضح المسؤول الروسي، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر الأمن الدولي في موسكو، أن موسكو تجري مفاوضات مستمرة وعلى استعداد دائم لتنظيم حوار على أرضها، حسبما ذكرت، الأربعاء، وسائل إعلام ليبية.

واستبعد المسؤول الروسي تطبيق السيناريو السوري في ليبيا، قائلا إن الوجود العسكري الروسي في سوريا جاء بطلب رسمي من النظام السوري “الشرعي”، للمساعدة في القضاء على الإرهاب، وضمن إطار القانون الدولي والأممي، في حين لم يصدر طلب كهذا عن السلطات الليبية.

وتابع قائلا إنه “لا يوجد في ليبيا في الوقت الراهن حكومة موحدة، وجيش موحد كما هو الحال في سوريا، لذلك فمن المستبعد تطبيق سيناريو مماثل على الأراضي الليبية،” مشيراً إلى أن الجانب الروسي يتطلع إلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني الليبي المزمع في القريب، لحل الأزمة الليبية والوصول إلى اتفاق يجمع كافة الأطراف.

وجدد دينغوف انتقاد التدخل العسكري في ليبيا عام، 2011 قائلا إن التدخل الخارجي ولا سيما من حلف شمال الأطلسي ( الناتو)، ساهم في إسقاط النظام وظهور جماعات إرهابية مثل “الدولة”، وجعل من الصعوبة السيطرة على تسرب العناصر الإرهابية عبر الحدود الليبية.

ومنذ عام 2011، تشهد ليبيا انفلاتا أمنيا بعد الإطاحة بمعمر القذافي وقتله في ذلك العام، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهي، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

(د ب ا)