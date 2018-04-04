ميريام كلينك “تناوش” مايا دياب: “ما حدا انضف من حدا..”

لندن-”القدس العربي”:

دخلت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك ساحة معركة الفنانين الدائرة حول عودة الفنان فضل شاكر للساحة الفنية.

فقد غردت ميريام أمس متصدية كما يبدو للهجوم الذي شنته الفنانة مايا دياب على فضل شاكر، من خلال تغريدة لها ، وصفت خلالها شاكر بـ “إرهابي وقح”.

أما ميريام كلينك فقد غردت على حسابها على “تويتر” قائلة ”

فضل شاكر بدو يرجع اوكي وين المشكل ما نص العالم عملت العامايل وقتلت وهوبرت..حاجكن تعملو بلبلي وارهابي ما الكل صارو ارهابيي حتى انا الدولة عملتني ارهابية وحاكمتني اطلاق نار حربي وحمل سلاح ههههههههههه اذا منو محبوس في يعمل اللي بدو…بوقتها هيجامتو بس هلأ غيرت ما حدا انضف من حدا..”

فضل شاكر بدو يرجع اوكي وين المشكل ما نص العالم عملت العامايل وقتلت وهوبرت..حاجكن تعملو بلبلي وارهابي ما الكل صارو ارهابيي حتى انا الدولة عملتني ارهابية وحاكمتني اطلاق نار حربي وحمل سلاح ههههههههههه اذا منو محبوس في يعمل اللي بدو…بوقتها هيجامتو بس هلأ غيرت ما حدا انضف من حدا.. — myriam klink (@myriamklinkk) ٣ أبريل، ٢٠١٨

وقبل ساعات عادت مايا دياب لتغرد مرة أخرى حول نفس الموضوع ، ولكن هذا المرة اختارت مايا دياب مهاجمة من رفضوا تغريدتها السابقة وهجومها على شاكر، حيث كتبت قائلة”والله طلع في كتير دواعش وجهلة على التوتير مش كلن فلّوا من لبنان..”