ليفربول يعتذر عن الاعتداء على حافلة مانشستر سيتي

لندن: اعتذر نادي ليفربول الإنكليزي، اليوم الأربعاء، عما بدر من جماهيره تجاه حافلة مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب “أنفيلد”.

وتعرضت حافلة مانشستر سيتي لأضرار كبيرة في الجهة الأمامية وفي جهة واحدة في الأسفل، أثناء توجه الحافلة لملعب المباراة.

ووفقًا لبيان منشور على موقع ليفربول الإليكتروني، “يدين النادي بأشد العبارات الممكنة المشاهد التي سبقت ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أدى إلى إلحاق الضرر بحافلة فريق مانشستر سيتي أثناء وصولهم إلى أنفيلد”.

وأضاف البيان “نعتذر بلا تحفظ إلى غوسيب غوارديولا المدير الفني للسيتي واللاعبين والموظفين والمسؤولين المحاصرين في الحادث”.

وأوضح البيان “كان سلوك عدد من الأفراد غير مقبول على الإطلاق، وسوف يتعاون النادي بشكل كامل مع السلطات لتحديد المسؤولين عن ذلك، فالأولوية الآن هي تحديد الحقائق”.( الأناضول).